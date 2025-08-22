أدخل الجيش الإسرائيلي صواريخ أرض – أرض إلى ترسانته العسكرية التي يستهدف بها مناطق في جنوب لبنان، إلى جانب غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيَّرة، وأسفرت ليل الأربعاء وصباح الخميس عن سقوط قتيل وسبعة جرحى.

وتحوّلت سماء منطقتي مرجعيون وصور ساحةً لطائرات مسيّرة وصواريخ جو – أرض، بينما دوت صواريخ أرض – أرض أُطلقت من سهل الحولة لتستهدف منطقة دير الزهراني.

التطورات الميدانية

ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية أيضاً، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء ثلاثة صواريخ أرض – أرض من سهل الحولة، استهدفت منطقة «الرأس» في بلدة دير الزهراني جنوب لبنان، في تطور لافت يعكس استخدام أسلحة غير مألوفة في هذه الجبهة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، دراجة نارية في بلدة دير سريان – قضاء مرجعيون؛ ما أسفر عن سقوط قتيل، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية. كما ألقت مسيَّرة إسرائيلية في وقت سابق قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون تسجيل إصابات.

التصعيد لم يقتصر على الخميس؛ إذ شهد الجنوب مساء الأربعاء موجة خروقات متفرقة لاتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها غارة على بلدة الحوش في قضاء صور، استهدفت شقة سكنية أدت إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، في وقت أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف ضوئية في الأجواء البحرية المقابلة لبلدة الناقورة.

تصعيد نوعي

ويرى العميد المتقاعد خليل الحلو أنّ «التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يحمل دلالات لافتة، أبرزها الاستهداف في مدينة صور، وهو أمر نادر الحدوث، إضافة إلى استخدام الجيش الإسرائيلي صواريخ أرض – أرض في الزهراني».

ويوضح الحلو لـ«الشرق الأوسط» أنّها «المرّة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ في تلك المنطقة، وهو خيار تقني أكثر منه رسالة سياسية أو عسكرية، فصاروخ أرض – أرض يُطلق بسرعة فور رصد الهدف من دون الحاجة إلى تجهيز الطائرات أو انتظار الإقلاع، وهو أكثر تكلفة عادة من الغارة الجوية، لكنه يوفّر سرعة في التنفيذ حين ترى إسرائيل أنّ هناك هدفاً عاجلاً».

رسائل سياسية

يتقاطع التصعيد الأخير مع الزيارة التي قام بها الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت. فإسرائيل دأبت في الأشهر الماضية على رفع وتيرة عملياتها العسكرية في الجنوب مباشرة بعد كل جولة يقوم بها براك، فيما يبدو محاولة لإرسال رسائل استباقية تواكب المساعي الدبلوماسية.

ويقول الحلو إنّ «الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، سواء لشقق أو طرقات أو أماكن فارغة، لا تحمل قيمة عسكرية كبيرة، لكنها تندرج في إطار الضغط على الحكومة اللبنانية. فما قامت به الحكومة مؤخراً بنزع الغطاء الرسمي عن سلاح (حزب الله) بقرار صادر عن السلطة التنفيذية يُعدّ خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً؛ لأنه قرار حكومي واضح، وليس مجرد موقف سياسي».

ويشرح بأنّ «تكليف الجيش وضع خطة لا يعني أبداً أنه سيباشر عمليات عسكرية ضد (حزب الله)، بل إن مهمته محصورة بتقديم خطة إلى الحكومة التي تتحمل المسؤولية السياسية». ويوضح أنّ «كل جندي لبناني يتحرك على الأرض ينفّذ قراراً سياسياً، وليس قراراً مؤسساتياً عسكرياً. وبالتالي، تبقى الكلمة الفصل بيد مجلس الوزراء».

ويضيف: «أنا مع نزع سلاح (حزب الله) اليوم، فهذا لم يعد مجرد طرح فكري، بل مطلب شعبي وسياسي لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، بغض النظر عن وجود إسرائيل أو عدمها. لكن في المقابل، ما يجري حالياً قد يعطي (الحزب) ذريعة للتمسك بسلاحه، على قاعدة أنّ إسرائيل تواصل استهدافاتها». كما يرى أنّ «استهداف الشقة السكنية في صور في حال تأكد يشكّل خرقاً لآلية عمل اللجنة الخماسية التي أُبلغت بها الحكومة اللبنانية منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، والتي تنص على التبليغ المسبق والتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن ما جرى بدا خارج هذا الإطار».

منشأة تدريب للجيش اللبناني

في إطار تمكين الجيش اللبناني للانتشار بالجنوب، افتتح السفير البريطاني هايمش كاول في الزهراني منشأة الجيش اللبناني للتدريب المطوّرة حديثاً. وأعلن بيان للسفارة أنه تم تجديد هذه المنشأة بدعم من صندوق الأمن المتكامل التابع للحكومة البريطانية، وستُستخدم مركزَ تدريب حيوياً لتعزيز جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في جنوب لبنان. كما قدمت المملكة المتحدة ألف مجموعة من معدات الحماية الشخصية لحماية الجنود أثناء أداء مهامهم الحيوية.

وقال السفير كاول إنها «دليل على شراكتنا المستمرة ورؤيتنا المشتركة من أجل لبنان أكثر أماناً. بات دور الجيش اللبناني أكثر أهمية من أي وقت مضى في حماية لبنان وشعبه». وأضاف: «يهدف دعمنا إلى تعزيز قدرة الجيش على الصمود، وتلبية حاجاته من البنية التحتية الحيوية، وتمكين وجوده الدائم والمستدام في جنوب لبنان. تلتزم المملكة المتحدة دعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتقف جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني والوطن الذي يحميه».

"الشرق الأوسط"