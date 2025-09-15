المركزية – رغم المواقف والاشارات الإيجابية لواشنطن وسعيها لإلزام إسرائيل بملاقاة الخطوات اللبنانية المتخذة من الحكومة والجيش اللبناني بمكافحة كل سلاح غير شرعي لبناني او فلسطيني ووضع الخطط الكفيلة بذلك، الا ان الجو الإسرائيلي لا يزال يدفع باتجاه الحلول العسكرية. اذ ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان الجيش الإسرائيلي يعتقد ان حزب الله ما زال يحتفظ بعشرات الصواريخ الدقيقة والاف الصواريخ التقليدية وكمية كبيرة من الطائرات المسيرة، وبعضها من صنع ذاتي، رغم ان خط تزويده بالأسلحة انقطع مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الا ان هذه الأسلحة كافية لتهديد امن إسرائيل .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير ان "حزب الله يسعى بكل قواه لاعادة بناء قوته العسكرية خصوصا في الجنوب والبقاع وان الجيش الإسرائيلي يلاحقه ويعمل لمنع نشاطاته عبر عمليات القصف والاغتيالات الدقيقة . الجيش اللبناني يحاول، لكن محاولاته منقوصة: أولا لان الحزب مصمم على إستعادة قوته ومثابر على ذلك. ثانيا لان السلطة اللبنانية تسير بحذر وخوف" .

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية "فإن تل ابيب تطالب الإدارة الأميركية بأن تدعم خططها لتحطيم حزب الله عسكريا الا ان واشنطن تطالبها بتخفيف عملياتها العسكرية التي تضعف الحكومة اللبنانية لاعادة البناء، لكن إسرائيل ترد انه لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون اضعاف حزب الله ".

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة يؤكد لـ "المركزية " ان الكلام عن عجز الولايات المتحدة الأميركية اقناع إسرائيل بالاقدام على خطوة إيجابية حيال لبنان مقابل خطته بحصر السلاح بيد الدولة غير صحيح اطلاقاً . إسرائيل وأميركا واحد بل اكثر من ذلك تل ابيب هي الاداة التنفيذية لمشاريع الإدارة في البيت الأبيض . ما يجري في لبنان والمنطقة مخطط أميركي صرف . هل كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يقدم على استهداف قطر دون علم وعرفة مسبقة . القول ان الرئيس دونالد ترامب "عصب ونرفز" من هذا العمل الشنيع هو بمثابة "استخفاف بالعقول وضحك على الذقون"

ويتابع : ما من احد ينتظر خطوة إيجابية من إسرائيل مقابل خطة الحكومة بحصرية السلاح . اما الانسحاب الكامل من الأراضي والتلال التي تحتلها واما لا تسليم للسلاح . المطلوب التنفيذ الكامل للقرار 1701 الملتزم به الجانب اللبناني كاملا . الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار الاممي والدولي بالآلاف . اعتداءاتها اليومية لم تتوقف. هي ماضية بحربها المفتوحة على لبنان . لا تريد تحطيم حزب الله وحده كما تقول انما تدمير لبنان والمنطقة .