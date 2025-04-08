سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الثلثاء المبكرة، لتصعد من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية، إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأونصة (الأوقية). وكانت أسعار الذهب قد هبطت لأدنى مستوى لها منذ 13 آذار أمس الإثنين.

وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار.