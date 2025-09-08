1:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o