أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تسهم في إبقاء ملايين الأشخاص على قيد الحياة في كل من أفغانستان وسوريا واليمن و11 دولة فقيرة أخرى، يعاني العديد منها من صراعات.

وناشد برنامج الأغذية العالمي، وهو أكبر جهة دولية تقدم مساعدات غذائية، في منشور على منصة إكس، الولايات المتحدة التراجع عن هذه التخفيضات الجديدة.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الجولة المفاجئة من إلغاء العقود استهدفت بعضا من آخر برامج الإغاثة الإنسانية التي لا تزال تُشرف عليها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك بحسب مسؤولَين أميركيين، ومسؤول في الأمم المتحدة، ووثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وقال في منشوره: “هذا القرار قد يُشكل حكما بالإعدام لملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمجاعة”.

وأكد أنه على تواصل مع إدارة ترامب “لحثها على الاستمرار في دعم هذه البرامج المنقذة للحياة”، معربًا عن شكره للولايات المتحدة وغيرها من المانحين على مساهماتهم السابقة.