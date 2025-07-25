المركزية- مباراة أخرى عنوانها الإثارة تجري مساء اليوم الجمعة في إطار كأس بيروت الودية، وتجمع كلاً من منتخبي لبنان و سوريا عند الساعة التاسعة، فيما ينقل مجرياتها تلفزيون لبنان.

وكان منتخب لبنان قد فاز امس في المواجهة الثانية التي جمعته مع منتخب ايران في مجمع نهاد نوفل في الزوق بنتيجة 105-89 حيث تألق في المباراة كابتن منتخب لبنان أمير سعود بتسجيله 25 نقطة، واللاعب الاميركي ديدريك لاوسون الذي سجّل في رصيده 23 نقطة في اللقاء.

ونشر اللاعب عمر جمال الدين ضمن خاصية "ستوري" على انستغرام توضيحاً بشأن رفضه الإلتحاق بالمنتخب الوطني، فقال إنه لعب طوال الموسم بإصابة في قدمه وذهب لكي يتعافى ويعود أقوى بكثير على الملاعب مؤكداً انه لم يهرب كما اشيع.

وقال جمال الدين إنه يفتخر بأن يكون لبنانياً وهو مستعد لان يلعب في المنتخب عند التعافي من الاصابة. وختم بالقول انه سيعود الى الملاعب بتاريخ 29 تموز الجاري.