أعلن مسؤول أميركي رفيع اليوم الأحد، أن الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية - الإيرانية ستعقد في أوروبا بوساطة عُمان وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان قد أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، يوم أمس السبت، أن المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل.

وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس"، إن "المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُستأنف في مسقط في 3 أيار"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين البلدين كشفت عن رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل.

كما أضاف: "تمت مناقشة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية خلال المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة جرت في أجواء جادة.

وأضاف في منشور على حسابه في منصة "إكس" قبيل انتهاء المحادثات يوم أمس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالي تخفيف العقوبات بشكل فعال، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.