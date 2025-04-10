أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستبدأ المفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدلين، بعد الانتخابات الفيدرالية الكندية، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب كارني عبر منصة "إكس": "الإيقاف الموقت للرسوم الجمركية المتبادلة الذي أعلنه الرئيس ترامب يمثل فرصة مرحبًا بها لتعافي الاقتصاد العالمي".

أضاف: "كما اتفقنا أنا والرئيس ترامب، فإن رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء كندا سيباشران مفاوضات بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة فور انتهاء الانتخابات الفيدرالية".

وكان كارني قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات فيدرالية في وقت لاحق من الشهر الحالي، حيث أعلن في منشور سابق على المنصة ذاتها في أواخر آذار، أنه "طلب رسميًا من الحاكم العام حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات فيدرالية تُجرى في 28 نيسان".