نظّم نادي حفرون الرياضي – أهمج، بالشراكة مع بلدية أهمج وجمعية ماراتون بيروت، وتحت رعاية الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، النسخة الثالثة من سباق Joseph Hardan Race، في أجواء مميزة جمعت أكثر من ألف عداء وعداءة من مختلف المناطق اللبنانية.

تضمّن السباق ثلاث فئات:

• 10 كلم مزيج بين الركض على الطرقات والجبال (Trail Run)

• 5 كلم سباق تنافسي

• 5 كلم ركض الفرح (Fun Run)

وحضر الفعالية رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، ابن بلدة أهمج، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي في أهمج، وأعضاء نادي حفرون الرياضي، إضافةً إلى الرئيس الفخري لاتحاد كرة الطائرة ميشال أبي رميا.

في ختام السباقات، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأكد المنظمون أنّ هذا السباق هو الأول من نوعه في الجبل، وقد شكّل إضافة نوعية للنشاطات الرياضية والسياحية في البلدة، ليكرّس أهمج مجدداً كـ عروس قضاء جبيل بعد النجاح الكبير لمهرجان النادي ومهرجان أهمج السياحي اللذين استقطبا عشرات الآلاف من المواطنين