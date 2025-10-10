تحدثت النجمة أنجلينا جولي عن مدى صعوبة طلاقها من زوجها السابق النجم براد بيت، وذلك في مستندات قضائية جديدة رفعتها أمام المحكمة بشأن معركتهما القانونية المستمرة حول منزلهما في فرنسا، قصر ميرافال.

وتحدثت نجمة هوليوود عن الانفصال في إفادة قُدمت مؤخرا إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، ردا على طلب طليقها بأن تسلّم الرسائل الخاصة المتعلقة بنزاع القصر.

وزعمت جولي، التي اتهمت بيت سابقا بالإساءة إليها، في الوثائق التي حصلت عليها "بيج سيكس": "كانت الأحداث التي أدت إلى انفصالي عن زوجي السابق صعبة عاطفيا، عليّ وعلى أطفالنا".

وأضافت: "عند تقديم طلب الطلاق، تركت له السيطرة والإقامة الكاملة على منزلينا في لوس أنجلوس وميرافال، دون تعويض، وهو ما كنت آمل أن يجعله أكثر هدوءًا في تعامله معي بعد فترة صعبة ومؤلمة".

وأوضحت نجمة السينما (50 عاما) أنها وأبناءها، مادوكس (24 عاما)، باكس (21 عاما)، زهارا (20 عاما)، شايلو (19 عاما)، والتوأمان نوكس وفيفيان (17 عاما)، "لم تطأ قدمهم ميرافال مرة أخرى" نظرا لارتباطه بـ"الأحداث المؤلمة التي أدت إلى الطلاق".

وكشفت: "بعد الانفصال، بدأت فورا في البحث عن منزل جديد لي ولأطفالنا، حيث استأجرت في البداية منزلا مؤقتا أثناء البحث عن حل أكثر استقرارا".

هذا ويقاضي بيت (61 عاما) جولي للحصول على حصتها في العقار الفرنسي الفخم، مدعيا أنها باعت حصتها دون إذنه. بينما تؤكد أنجلينا أنها لم تكن بحاجة إلى إذنه.

واستطردت: "كنت قلقة جدا أيضا بشأن صحة أطفالنا، ولهذا السبب، رفضت العمل لمدة عامين تقريبا حتى أتمكن من تركيز انتباهي على رعاية أطفالنا وتعافيهم".

ولفتت إلى أنها كانت تعاني من ضائقة مالية لدرجة أنها لم تستطع حتى شراء منزل "نقدا" لنفسها وأطفالها في لوس أنجلوس.

وأخبرت جولي المحكمة أيضا أنها تسعى للحصول على 33 ألف دولار من بيت لتغطية الرسوم القانونية التي طُلب منها دفعها من أجل الرد على طلبه "بضرورة تسليم رسائلها".