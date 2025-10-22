بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل في بلدة القبيات ـ عكار، تفيد بتلوث مصادر مياه الشرب، وتنبيه الأهالي من استخدامها، أصدرت بلدية القبيات بياناً أكدت فيه أنها باشرت فوراً بالإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضحت البلدية أنها قامت بسحب عينات من نبع القبيات بطريقة علمية دقيقة وإرسالها إلى مختبر مختص لإجراء الفحوص المخبرية وفق الأصول، كما تواصلت مع مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) لأخذ عينات إضافية وفحصها في مختبراتها، ضماناً لأعلى درجات الدقة والموضوعية في التحقق من جودة المياه.

وأكد البيان أن البلدية تنتظر النتائج الرسمية من المختبرين المعتمدين، داعيةً الأهالي إلى التريث واتباع الإرشادات التي ستصدر تباعاً فور صدور النتائج النهائية.

وختمت بالتأكيد أنها تتعامل مع الملف بأقصى درجات الجدية والشفافية، وستصدر بياناً تفصيلياً فور تبلّغ النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.