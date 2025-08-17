افتتح رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق ممثلا مسؤول الشباب والرياضة المركزي لحركة "أمل" علي ياسين، مهرجان الامام الصدر في كرة القدم في بلدة سيناي، برعاية مكتب الشباب والرياضة في "أمل"، وبالتعاون مع شعبة الحركة في بلدة سيناي، بحضور رئيس البلدية حسن زريق وفاعليات رياضية واجتماعية وبلدية وحشد من المواطنين.

بداية النشيدان اللبناني وحركة "امل"، ثم تحدث رئيس البلدية زريق فقال: "يُسعدني ويشرفني أن أقف بينكم كرئيس بلدية سيناي اليوم لأعلن افتتاح مهرجان الامام الصدر الرياضي، هذه المناسبة الرياضية ليست مجرد منافسه بل هي فرصة نجتمع فيها على المحبة والتآخي والاحترام. الرياضة اليوم توحدنا وتذكرنا بأن قوتنا في وحدتنا، وإن أجمل لحظات الفرح هي التي نعيشها معا".

وألقى رئيس الاتحاد الفرعي في الجنوب ابراهيم دبوق كلمة الشباب والرياضة في حركة "أمل" قال فيها: "الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة ولا تقل شرفا عن اي ميدان من ميادين النضال - القائد السيد موسى الصدر، نلتقي اليوم في بلدة سيناي على المحبة ونهج الوفاء في افتتاح مهرجان دورة الامام الصدر الغالية على قلوبنا، كونها تحمل اسماً كبيرا نطق بالحق ودعا للعدالة في بناء الإنسان كشرط لبناء الوطن".

وقال: "انها مُنَاسَبَة نعتز بها، ونتوقف عِنْدَهَا لا بوصفها نشاطا رياضياً فقط بل كتحية وفاء وتأكيد للثَّوَابِتِ التي أَطلقها الإمامُ الصدر والتي عملت حركة "امل" منذ انطلاقتها على تجسيدها في الميدان، من المقاومة إلى التربية إلى الرياضية والشباب".

اضاف دبوق: "بإسم اتحاد الجنوب الفرعي ومكتب الشباب والرياضة في حركة "امل" نؤكد اليوم أن حُصُورنَا في هذا المهرجان الرياضي هو امتداد لخط عَمَلٍ وَاضح تُؤْمِنُ فيه بان الرياضة ليست مجرد لعبة منافسة بل هي سُلُوك وثَقَافةٌ وَإِنْتَهَاء وتعبيد حَضَارِي عَنْ روح الالتزام والإنضباط، وَهِيَ أَيْضًا مساحة جامعة تقع فيها روح الأخوة بين شباب الجنوب، وتجسد من خلالها مُبَادِى التعاون والاحترام" .

وتابع: "لَقَدْ عَمِلْنا بِتَوْجِيهِ فى قيادتنا، وَعَلَى رأسها دَولَهُ الرئيس نبيه بري على جعل الرياضة في خدمة الناس وخدمة القرى والبلدات وشبابها. ‎الذين نُؤْينَ أَن قَلْبُ المجمع ونبض الوَطْنَ. واني من هذا المنبر، أوجه إلى دولة الرئيس نبيه بري تحية ولاء لأنه كان وما زال الرَّاعِي الحقيق بِكُلِّ مَشروع وطني وانساني ورياضي. وَنُوجهُ كذلك تحية تقدير لكل من عمل على إنجاح هذا النشاط من شعبة سيناي في الحركة، إلى الإخوة المنظمين إلى الفرق المشاركة" .

‎وختم: "ستبقى حركة امل مبدأ للوعي وجسدا للعمل ومساحة للشباب وَرَائِدَة في الميدان وصانعة للتغيير، حاملة للعلم والأَخْلَافِ وَالإِنْمَاء، وسيبقى اتحاد الجنوب الفرعي بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة، على العهد والخط نفسه حاضراً في كل ساحة، وداعماً لكل نشاط يعزز وحدة الشباب ويجسد الرياضة قيمة ورسالة. ونرجو من الجميع ان يجسدوا في هذه المباراة وفي كل النشاطات الرياضية، أسمى معاني الرياضة وروح التنافس وقيم الأخلاق والاحترام" .

وكان افتتح المهرجان بمباراة جمعت فريق سيناي وفريق طرفلسيه، انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.