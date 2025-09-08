تُوِّج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد فوزه في النهائي على الإيطالي يانيك سينر بنتيجة 6-2 و3-6 و6-1 و6-4، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي من منافسه الذي عجز عن الحفاظ على لقبه.

وكما حدث في 2022 حين أحرز لقبه الأول في “فلاشينغ ميدوز” وصعد مباشرة إلى القمة، عاد ألكاراز ليكرّر الإنجاز هذه المرة عبر تتويجه السادس في البطولات الكبرى، معززاً صراعه التنافسي مع سينر.

وببلوغه 22 عاماً فقط، بات ألكاراز ثاني أصغر لاعب في حقبة الاحتراف التي بدأت عام 1968 يصل إلى ستة ألقاب كبرى بعد الأسطورة بيورن بورغ. كما أوقف السلسلة المذهلة لسينر، الذي حقق 27 فوزاً متتالياً على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى، ليضع حداً لموسم استثنائي للاعب الإيطالي.

اللاعب الإسباني يغادر نيويورك برصيد 13 انتصاراً متتالياً، وسبعة ألقاب مقابل ست هزائم فقط في عام 2025، في مسيرة لفتت الأنظار منذ بدايتها حتى بحركة بسيطة مثل قصة شعره المفاجئة مع انطلاق البطولة.

وفي كلمته بعد التتويج، توجه ألكاراز إلى غريمه قائلاً: “أريد أن أبدأ بالحديث عن يانيك، ما تفعله هذا الموسم مذهل، مستواك رائع في كل بطولة، وأراك أكثر مما أرى عائلتي”. وأضاف: “من الجميل أن أتقاسم معك الملعب وغرفة الملابس وملاعب التدريب. لقد عملت بجد وحققت النجاح بمجهودك وفريقك. قدمت أداءً رائعاً. أما أنا، فكل إنجاز أحققه بفضل من حولي… هذا إنجازكم قبل أن يكون إنجازي”.