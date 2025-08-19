النهار

رجّح رئيس سابق للحكومة تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026 إلى موعد لاحق لم يحدد بعد في ظل رغبة حزب "القوات" بإرجائها لسنة واحدة، وطمع الثنائي بأربع سنين، ينتخب معها المجلس الحالي رئيس الجمهورية المقبل.

بعد اتهام ناشط سياسي أحد رجال الدين السنّة بتغطية مخالفات واستيلاء على "أموال المسلمين" أجاب الثاني مشيراً إلى آخر يجلس بقربه "إنها مسؤولية القضاء الشرعي".

قوبل كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن الإعلامي رياض طوق بحملة استنكار واسعة وصفت الحديث بالإلغائي.

تتحدث تقارير سفارات عاملة في لبنان أن حركة "حزب الله" واستعداداته توحي بأنه مقبل على حرب جديدة أي أكثر من مجرّد شد العصب في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

يلاحظ أنه ولأول مرة يحصل هذا الصدام الدرزي - الدرزي وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية التنديد برئيس الحزب الاشتراكي السابق في تظاهرة بالسويداء، والرد من قبل مناصري جنبلاط .

من المؤشرات السلبية لتعامل "حزب الله" مع إدارة الحكم لملف التفاوض مع المجتمع الدولي ومطالبة الرئيس جوزف عون بسياسة "خطوة مقابل خطوة"، سؤال تهكمي لمسؤول في الحزب "إذا تقدمت إسرائيل خطوات في الأراضي اللبنانية، هل يقدم الجيش اللبناني على احتلال أراض إسرائيلية في المقابل؟".

الجمهورية

ما زالت العلاقة بين مسؤولَين كبيرَين تدور في حلقة مفرغة، وتسجّل شبه قطيعة بينهما على رغم من مشاركة كل منهما في الملفات الحساسة عينها.

يعاني المواطنون من نقص غير مسبوق من مادة حياتية أساسية، فيما تُباع هذه المادة من خلال شركات خاصة وأفراد منتشرين على مساحة البلد.

يشكو المواطنون من كلفة عالية جداً لخدمة فشلت الدولة في تقديمها على مدى عقود، ولا يبدو في الأفق حل قريب على رغم من كثرة الوعود.

اللواء

ذكَّر مرجع حكومي زائراً من جهة معروفة بأنه هو من أصدر حكماً ضد بنيامين نتنياهو، ولم يسبق لأحد سواه أن أقدم على هذه الخطوة.

قال نائب ووزير سابق مقيم منذ سنوات خارج لبنان لعدد من أصدقائه، أنه سيعود نهائياً إلى بيروت بعد شهرين. وفسر كلامه معطوفاً على ما قاله بهاء الحريري أنه عائد نهائياً في أيلول المقبل، على أنه إشارة إلى حلول للوضع اللبناني.

أعاد حزب بارز النظر بالتقديمات، لعناصره ومن يدور بفلكه، لجهة زيادتها، لما يتناسب مع الأوضاع والضغوطات.

نداء الوطن

علق سياسي على عودة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بالقول: "هذا يكشف عيوب الاستنتاجات اللبنانية التي تقوم على التمنيات لا المعطيات" ويضيف: "تذكروا ما قيل يوم أُعلِن عن تكليف براك".

تساءلت مصادر عن كيفية دفع مؤسسة كهرباء لبنان جزءًا من مستحقات شركة Mep المشغلة لمعملي الذوق والجية، والشركة المشغلة لم تقدم تقريرًا فنيًا أو تقريرًا عن الأشغال التي نفذت كما وإن عقد الشراكة الذي يفرض التلزيم تقديمه مصدّقًا لم يقدّم إلى مؤسسة كهرباء لبنان حتى تاريخه.

استغربت أوساط دستورية دخول مجلس الوزراء في إجازة أسبوعين مقابل فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، معتبرة أن الأدوار الدستورية انقلبت.