النهار

تستمرّ الحملة المركزة من "حزب الله" والإعلام التابع له والمموَّل منه على رئيس الجمهورية، وآخرها أمس على مقابلته المتلفزة مع محطة سعودية وتتّهم مستشارين بتوريط الرئيس بمواقف من خلفيات كيدية.

توقّف مراقبون عند عدم صدور أي موقف من الحكومة في الرد على دعوة بنيامين نتنياهو لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى" على عكس ما قامت به أكثر الحكومات العربية المعنية بهذا الطرح.

أشاد روّاد يقصدون أحد الأندية الذي يتّبع المؤسسة العسكرية بحُسن التنظيم وتطويره الخدمات التي يقدمها.

تستغلّ عائلة أحد أعضاء بلدية في قضاء بعبدا موقعه للاستقواء على مقيمين في النطاق البلدي لأّنهم ليسوا ناخبين، وقد صادرت مواقف سيارات لهم وهددتهم.

انطلقت الحملة الانتخابية في البقاع الغربي بمواقف حادة وتصعيدية أطلت برأسها قبل أيام.

قال ديبلوماسي ناشط في سفارة غربية إنّه مرتاح لمواقف وزير في الحكومة "لكن ليس لدرجة أن لا يخرج أي كلام منه إلّا تحت سقف مظلته الحزبية".

تلقّت دار الفتوى أكثر من رسالة اعتراض من رجال دين ونخب تُحذّر من تصريحات وفيديوهات لإمام مسجد يُركّز في الفترة في هجومه "حزب الله"، وتلقى تصريحاته رواجاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيّد ومعارض.

الجمهورية

أظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية مرجع كبير بعد ثباته في سلسلة قرارات ومواقف اتخذها في مسألة بالغة الحساسية.

تُحضّر إحدى الوزارات فعالية ضخمة بخلفية اقتصادية سيُعلن عنها هذا الخريف بمشاركة قطاعات حيَوية محلية وإقليمية.

كشف دبلوماسي غربي أنّ موعد استلام سفير جديدة لبلاده مهامه في لبنان يتعلق بإجراءات روتينية لا أكثر ولا أقل.

اللواء

جرت مشاورات بين الرؤساء الثلاثة عشية وصول رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت بهدف تنسيق الطروحات وتوضيح صورة الموقف الرسمي المطلوب إبلاغه للزائر الإيراني!

تراقب قيادة حزب مسيحي بارز التحركات السياسية التي يقوم بها «حلفاء» و«خصوم»، ومدى إقترابها من الإلتفاف حول العهد إستعداداً للإنتخابات النيابية في أيار العام المقبل!

حذَّرت أوساط قضائية من تداعيات تدخلات سياسية في ملف الألعاب الألكترونية والمخالفات في كازينو لبنان، مما قد يؤدي إلى لفلفة القضية وتبرئة أبطالها!

نداء الوطن

تبيَّن أن وزيرة نزعت اللوحة الحكومية عن سيارتها بعد سلسلة التهديدات التي يشنها مسؤولون في "حزب الله"، وتحسبًا لاعتداءات قد تحصل في حال صادفت مسيرات الدراجات النارية.

يخشى متابعون أن تنعكس أحداث السويداء على مناطق معينة في الجبل لا سيما في الشوف في ظل الاحتقان المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتم التداول في منطقة بعلبك الهرمل أن الغطاء السياسي قد رُفِع عن أكبر تجار المخدرات، وتم إيصال رسائل حاسمة له بأن الظروف لم تعد تسمح بتوفير الحماية له وفق ما كان سائدًا من قبل.