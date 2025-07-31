النهار

يبدو أن المصارف متجهة إلى الضغط على الحكومة ووزارة المال بديليل ما ذهب إليه الأمين العام لجمعية المصارف بكلامه أمس عن "التأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة"، وذلك بعد امتناع مصارف عن توفير دولارات عبر صرافاتها الآلية لأيام خلال الاسبوع الماضي.

أصدر مجلس شورى الدولة قرارا قضى بإبطال القرارين الصادرين بحق هيئة الأسواق المالية في عهد الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، اللذين نصا على وقف أعمال الهيئة وصرف عدد من موظفيها. وجاء قرار مجلس الشورى بناء على المراجعة المقدمة من المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، بوكالته عن الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، وعدد من المديرين والموظفين، طعناً في ما اعتبر "تجاوزاً لصلاحيات الإدارة ومخالفة، صريحة للقوانين المرعية الإجراء ومبادئ استمرارية المرفق العام".

على الرغم من إشاعة جو من استبعاده نشوب حرب جديدة إلا أن "حزب الله" يتخذ تدابير وقائية واستعدادات لمواجهة المرحلة المقبلة.

لوحظ أن القوى الأمنية تكثّف من دورياتها في قرى وبلدات الجبل، على خلفية أحداث السويداء، وهناك تعاون مع البلديات التي زادت من عناصرها للمراقبة والمتابعة، خوفاً من دخول أي طرف على خط إحداث الفتنة.

الجمهورية

كشف ديبلوماسي بارز وللمرّة الأولى في جلسة مع مجموعة إعلامية، أنّ رئيس بلاده الراحل قضى في عملية اغتيال وليس في حادث.

قالت سفيرة عريقة في لقاء مع مجموعة سياسية على عشاء، إنّه لن تكون هناك زيارة رابعة ولا خامسة لمسؤول من بلادها إلى لبنان، إذا لم يلتزم بتطبيق خريطة طريق تنفيذية.

سُجِّل سجال وتبادل رسائل عبر وسيلتَين إعلاميّتَين بارزتَين بين وزير ورئيس هيئة عليا، على خلفية كباش بينهما على مناقلات في سلك حسّاس.

اللواء

تدرس سيناريوهات عدّة لجلسة مجلس الوزراء، المطروح على جدول اعمالها مسألة حصرية السلاح، بما لا يؤثر على عمل السلطة التنفيذية..

يمتنع مرجع روحي مسيحي من الرد على مكالمات وزير ينتمي لرعيته رافضاً تحديد موعد لزيارته الى البطريركية.

تقرر ان تتولى اللجنة التي شكلت في قمة الجزائر الكشف عن الابنية الحكومية المدمرة من جراء الحرب الاسرائيلية في الجنوب، لبحث اعادة اعمارها..

نداء الوطن

لوحظ أن معظم الإعلاميين الذين سافروا إلى الجزائر لمناسبة زيارة الرئيس جوزاف عون هم من "اللون الممانع"، وأبلغت المراجع اللبنانية الرسمية المراجع الجزائرية بأن لا علاقة لها بهم ولرئيس الجمهورية اللبنانية فريقه الإعلامي الرسمي.

أبدى أكثر من مصدر خارجي في عدد من عواصم القرار تخوفه من تصعيد عسكري قد يبدأ بعد العشرين من آب المقبل.

سألت مصادر سياسية: إذا كان "حزب الله" يهدّد بـ "7 أيار" جديد، على غرار "غزوة بيروت" عام 2008 ضد تيار المستقبل، فضد مَن سيوجِّه "7 أيار" ثانٍ هذه المرة؟