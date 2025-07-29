النهار

تردد في أوساط وزارية أن الأميركيين يتفهمون الموقف اللبناني أكثر من بعض الدول العربية التي تتخوف من استعادة "حزب الله" بناء قدراته واستعادة إيران المبادرة وتحرص تلك الدول على الالتزام بالوقت المحدد للخطة التي تنطلق في أول آب وتتضمن عدة مراحل تنتهي جميعها قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026.

يطالب النائب السابق فارس سعيد بإلغاء مذكرة الوزير السابق للمالية علي حسن خليل القاضية بنقل ملكية أراض في محافظة جبل لبنان من الأهالي إلى الجمهورية اللبنانية"، خوفاً من ان تتصرف بها الحكومات لمشاريع تدمر جمال البيئة أو تبيعها وتستثمرها في حين أن ملكية الأهالي لا تسمح بالتصرف.

في حين تردد أن السفارات في لبنان وسوريا فتحت أبواب الهجرة تحديداً للمسيحيين السوريين، نفت مصادر دبلوماسية وجود أي قرار رسمي في هذا الشأن وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

يقول دبلوماسي عربي إن "حزب الله" لا يزال يراهن على حساباته الخاطئة بعدم إقدام إسرائيل على حرب موسّعة وطويلة علماً أنه فعل الأمر نفسه بعد إطلاقه حرب الإسناد ودفع الأثمان الكبيرة ويبدو اليوم كأنه يعيد التجربة ذاتها.

سألت أوساط عن السبب الذي دفع إحدى شركات الاتصالات إلى تبديل رزم الخدمات وتغيير الأسعار ما أدخل المواطنين في ضياع.

الجمهورية

سخرت مراجع متخصّصة غير سياسية من خطوة أُعلِن عنها في موازاة التأكيد على عدم تنفيذها قبل البتّ بخطوة أخرى يبدو البتّ بها أقرب إلى الخيال بعد سنوات من أزمة خانقة.

وصفت مراجع غير سياسية أنّها لم تتوقع أن تشهد بحوراً من "دموع التماسيح" التي ذُرِفت في الأيام القليلة الماضية ممَّن لم تُذرَف عينه يوماً دمعة واحدة.

تحدّث مرجع ديبلوماسي عن فوارق كبيرة بين مواقف ونواب عدد من السياسيِّين إلى درجة باتت تُشكّل خطراً على الوضع العام في البلاد.

اللواء

السؤال الخطير: هل ما زال في البلد هدر مالي، أم أن الهدر بات محطة كلام..

أرخت زيارة خدمائية إلى الجنوب من وزير معروف بظلال من المخاوف حول المرحلة المقبلة..

جرى بحث التباين الدولي حول التمديد «لليونيفيل» بين مرجعين، مع تسجيل ملاحظات لم تكن بالحسبان..

نداء الوطن

قالت مصادر سياسية إن مقياس جديّة لبنان في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، تكمن في جلسة لمجلس الوزراء يكون البند الأول على جدول أعمالها التصويت على هذا البند. وتعتبر هذه المصادر أن من دون هذه الجلسة تبقى الأمور مجرد كلام.

اعتبرت مصادر سياسية أن زيارة المفتي دريان، على رأس مفتيي المناطق إلى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، جاءت بناء لنصيحة عربية دعمًا لجنبلاط خصوصًا في موقفه من أحداث السويداء.

كانت لافتة زيارة وفد رفيع المستوى من "حزب الله" لرئيس حزب التوحيد وئام وهاب، واعتبرت مصادر سياسية أن هذه الزيارة بمثابة تأييد لوهاب في مواقفه ضد الرئيس السوري أحمد الشرع.