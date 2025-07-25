النهار

يظهر تباين واضح داخل إحدى الكنائس المسيحية في لبنان بين المطارنة ولجنة من العلمانيين كلفها البطريرك متابعة ملف حيوي يعنى بالشأن العام.

على رغم عدم إنجاز ملف التشكيلات القضائية، يستغلّ البعض هذا التأخير لإطلاق النار على بعض المواقع الأساسية في جبل لبنان للإيحاء بمشكلة غير موجودة حول المنصب والاسم المرشح والذي أنجز الكثير خلال مدة زمنية قصيرة رغم قيامه بالمهمات بالتكليف.

يتشدّد وزراء في استدعاء موظفين للتحقيق معهم حال تسرّب أخبار داخلية من الوزارات خوفاً من افتضاح بعض الأمور، خصوصاً أنّ وزراء بدأوا يعدون العدة للعودة إلى الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات النيابية 2026 وعدد منهم يتمنّى عدم حصولها في موعدها.

يؤكد أهالي قرى حدودية في البقاع أنّ تهريب الأفراد والمازوت لم يتوقّف، وأنّ مشاهد السيارات والشاحنات التي تنتظر إشارة محدّدة للعبور من لبنان الى سوريا ظاهرة للجميع.

الجمهورية

خلال مناسبة دينية جرت قبل فترة قصيرة، توجّه زعيم سياسي بكلام قاسٍ إلى شخصية سياسية تنتمي إلى ذات مذهبه الديني، وقال له: أيمتى بدك تشبع من المتاجرة بدم الناس؟

سُئل مسؤول كبير عن الانتقادات التي توجّه إلى الرؤساء ربطاً بقضية حساسة، فقال: اللي بيزعل عمهلو ليرضى.

وسّع مالك مصرف متخلّف عن سداد أموال مودعيه ومستفيد بمليارات من الهندسات المالية، شبكات أعماله المصرفية في الخارج من الخليج ودولتَين أوروبيّتَين إلى دولة أوروبية ثالثة برقم مليارِي مزدوج.

اللواء

تداعى نواب في أقضية الجبل للبحث في اجراءات أمنية تواكب عمل البلديات للحدّ من الجرائم المنظمة..

طُلب من شخصية لبنانية ناشطة توخي الحذر، في هذه المرحلة البالغة الخطورة في مختلف مناطق لبنان..

تتحرَّك الهيئات الاقتصادية مع أشقاء عرب وأصدقاء أجانب للاستفادة من فرص الاستثمار وإعادة البناء في سوريا..

نداء الوطن

كشفت مصادر دبلوماسية أن شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، حازم الشرع، يتولى الملف الاقتصادي في سوريا بالتنسيق بين الرئاسة والوزراء المعنيين والدول المهتمة بالاستثمار في سوريا.

تتابع سفارات غربية باهتمام ما تحققه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على صعيد ملف المخدرات لجهة توقيف رؤوس العصابات وتدمير مصانع الكبتاغون.

استغرب البعض كيف أن حجز غرفة لليلة واحدة لشخصين في بعض الاستراحات السياحية يوازي البدل السنوي الذي يدفع كاستثمار للدولة ما يفضح حجم التفريط بحقوق الدولة ويفتح ملف استثمار المنشآت السياحية العامة وعقودها المجحفة.

البناء

توقفت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة أمام مرور تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية دون أي تعليق أميركي. وهذا يحدث للمرة الأولى بعدما كانت واشنطن تتعامل دائماً بتمايز عن الموقف الإسرائيلي من وضع الضفة الغربية حتى بعد ضمّ القدس الشرقية واعتبار القدس الموحدة عاصمة للكيان. وقالت المصادر إن كلام السفير الأميركي لدى الكيان عن إنكار وجود شيء اسمه فلسطين وتسميته للضفة الغربية بالتعابير الصهيونية “يهودا والسامرة” ليس موقفاً شخصياً للسفير بل أصبح مع إعلان الضفة الغربية موقفاً أميركياً رسمياً بالانسحاب من رؤية حل الدولتين. وهذا يرتّب على العرب والأوروبيين الإجابة عن سؤال كيف سوف يجمعون بين التمسّك بحل الدولتين تحت سقف التنسيق مع أميركا بصفتها القوة الفاعلة المؤثرة على “إسرائيل” التي يراهنون عليها كركيزة رئيسيّة لحل الدولتين ما داموا يرفضون استخدام أي أوراق قوة للضغط على “إسرائيل” بما فيها تعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية؟

تساءلت جهات عربيّة عن مدى قدرة الدعم السعوديّ للنظام الجديد في سورية على الصمود أمام العبث الإسرائيلي بالداخل السوريّ من جهة وبقاء العلاقات بين النظام والمكوّنات السورية في حال أزمة بينما استجابة النظام للدعوات الأميركيّة بإعادة النظر بتركيبة الحكم والجيش تهدّد بانقلاب الفصائل على النظام. وقالت هذه الجهات إن الجهة الوحيدة القادرة على تحصين النظام بوجه هذه المخاطر هي تركيا صاحبة القدرة على التدخّل العسكري والتأثير الاستخباري، لكن العائق هو قرار تركي بعدم التصادم مع الخطوط الحمر الإسرائيلية فهل تتجاوز تركيا هذا القرار لصالح فرض خطوط حمراء مقابلة بالتنسيق مع السعوديّة وبدعم من واشنطن لمنع أخذ سورية إلى الفوضى، وما يعنيه ذلك من ضياع الإنجاز التركي السعودي الأميركي في سورية، طالما أن واشنطن لن تلجأ للضغط على “إسرائيل” للتوقف عن العبث بالأمن السوري؟