النهار

لوحظ أن جولة السفير السعودي وليد بخاري في طرابلس شملت الجميع حتى الأضداد في خطوة يرى فيها مراقبون أن المملكة لم تحدد أو أنها لا تنحاز إلى أي من القيادات السنية حالياً.

فوجىء كثيرون بخبر وصول 130 مستثمراً سعودياً إلى سوريا وبدء الإعلان عن استثمارات سعودية بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني إصراراً سعودياً على رفد رئاسة أحمد الشرع بكل الدعم في مواجهة الوضع الذي استجد عليه أخيراً وتهديد حكمه.

عندما سئل أحد النواب في مجلس خاص، عن إمكان تطيير الانتخابات أو تأجيلها؟ ابتسم وقال: الجميع لا يريد انتخابات لكنها ستحصل، والتأجيل لا يقبل به رئيس الجمهورية.

لم يعد ممكناً للتيار الوطني الحر الاستمرار في الدفاع عن مشروعه لاقتراع المغتربين لصالح 6 نواب فقط بعدما حوصروا سياسياً وأيضاً كنسياً بتأكيد البطريرك الراعي الرفض أمام رئيس الجمهورية مباشرة في عيد القديس شربل.

للمرة الأولى يتم التصدي جدياً لظاهرة الآبار الارتوازية المخالفة للقانون، إذ أصدر وزير الطاقة جو الصدي كتاباً إلى وزارة المال مرفقاً بلائحة مفصلة عن 2503 أبار مخالفة وجدول بمحاضر الضبط من أجل وضع إشارة على الصحائف العقارية حيث الآبار المخالفة، لكن القرار يأتي في موسم جفاف حيث تتزايد الحاجة إلى الإفادة من تلك الآبار.

الجمهورية

يتردّد في بعض الأوساط أنّ تحضيرات تجري بجدّية، لفتح ملف فساد كبير في أحد المرافق المهمّة.

أبلغ مسؤولون في مؤسسات مالية دولية أحد الوزراء استغرابهم لما سمّوه البطء في فتح ملف إدارة بارزة وإعادة تنظيمها ووضع حدّ لمواضع الفساد فيها.

لوحِظ في الآونة الأخيرة تعالي الأصوات الاعتراضية داخل بيئة حزب بارز، على خلفية امتناعه عن دفع التعويضات لمتضرّرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

اللواء

لم يُفلح الموفد الأميركي من «ربط نزاع» مع الرئاسة الثانية، خارج التفاهم العام حول الردّ الرسمي، على الرغم من عودته غير المتوقعة ليلاً إلى هناك..

تحرَّرت كتلة نيابية من همّ العلاقة مع كتلة أخرى، بعد انفضاض التحالف السياسي بين الجسمين السياسيَّين لكل منهما..

أرجأت التطورات التي جرت وتجري في بلد مجاور زيارة كانت مرتقبة، لوزير خارجية هذا البلد، من دون توضيح شيء عن الموضوع..

نداء الوطن

بعد رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لوزراء الاتصالات السابقين يستعد عدد من الوزراء السابقين الذين تدور حولهم شبهات فساد إلى مغادرة لبنان، على غرار ما فعل بوشيكيان.

بعد البحرين، تحضِّر دوائر القصر الجمهوري لزيارة الرئيس جوزاف عون إلى الجزائر.

كشفت معلومات أن أحد المستشارين اللصيقين برئيس تيار فتح "قناة اتصال سرية" مع مستشار فاعل في أحد المقرات الرسمية، عارضًا "خدماته".