النهار

تُشير أكثر من جهة درزية إلى أنّ الفرز الذي تحدّث عنه وليد جنبلاط، بدأ يتفاعل واقعاً ملموساً عبر التباينات الدرزية- الدرزية في الداخل، وكذلك الاصطفافات الشعبية في ظلّ المواقف الداعمة والمتباينة حيال ما حصل في السويداء.

أكدت مصادر مشاركة في آليات التعيينات، أن استشارة حديثة صادرة عن إحدى المرجعيات القانونية، بناء لطلب وزير الاتصالات، أفادت بعدم قانونية ترشيح باتريك فاراجيان (رئيس شركة سوديتيل) لمنصب رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات. ما سبّب تأجيل بند تعيينات الهيئة وإعلان وزارة الاتصالات عن إعادة فتح باب الترشح.

ثمّة جهات لم تخرج بعد من حسابات ما انتهت إليه انتخابات بلدية بيروت بهدف عرقلة مجلسها المنتخب وتعطيل أجندة برنامجه.

نُقل عن سفير دولة ناشطة في بيروت أنّها في مرحلة المعاينة والمراقبة لكل الملفات، وأنّه في ساعة الحسم سيتم الإستعانة بها على غرار محطات سابقة.

بدأت اتصالات واسعة لتبيان من سيحلّ على رأس نقابة الصيادلة وسيكون بحسب عرف المداورة مسلماً من دون حسم إذا كان شيعياً أم سنياً.

وقع خلاف بين جنود من الوحدة الغانية في بيت ليف، جنوبي لبنان، الأمر الذي أدّى إلى فرار عنصر منها وعدم التحاقه برفاقه. وتدخّلت مخابرات الجيش اللبناني وأعادته إلى مركزه.

الجمهورية

عُلِم أنّ مشروعاً اقتصادياً حيَوياً بين لبنان ودولة مجاورة لمعالجة أزمة حادة كلّفت الدولة اللبنانية مليارات، قد لا يُبصر النور بسبب التكلفة العالية التي لا تقدر بيروت على سدادها.

تعاني شركتان في قطاعٍ حيَوي من تقطعات بخدماتها بسبب هجمات تتعرّض لها وضعف القدرة على معالجة بعض المشاكل.

طلب مسؤول كبير إعداد مشروع قانون ينظّم قطاعاً حيَوياً حديثاً تسوده الفوضى واللامسؤولية لا بل خرق القوانين العامة.

اللواء

يتعرض مرجع رسمي لضغوط داخلية وإقليمية لتغيير موقفه من ملف السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، بما يؤدي إلى تعطيل مهمة الموفد الأميركي توم باراك!

تبين أن قاعة المحكمة التي أنشئت في محيط سجن رومية، لتسهيل محاكمة المسجونين، وخاصة الإسلاميين، مازالت شبه معطلة، بسبب عدم مداومة القضاة المعنيِّين، رغم القرارات الرسمية بتسريع إصدار الأحكام كخطوة لمعالجة الإكتظاظ في السجون!

لم تُفلح المساعي لطوي صفحة فضيحة كازينو لبنان وإطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة وبعض المتعاونين في تشغيل المراهنات الألكترونية، رغم المبالغ التي خصِّصت لإقفال هذا الملف، وإستعداد المدير العام الحالي وعدد من معاونيه لتقديم إستقالاتهم!

نداء الوطن

كشفت مصادر قضائية أنه سيُعاد تحريك ملف مرسوم المجنّسين في العهد السابق خصوصًا أن بعض الذين حصلوا على الجنسية دفعوا مبالغ طائلة، وهناك إفادات موثَّقة في هذا الإطار، وأن المستفيدين معروفون بالأسماء.

تصطدم محاولات رئيس تيار، إعادة بعض الخارجين والمبعدين، بوعود أعطاها لمنافسيهم بترشيحهم عن مقاعد هؤلاء، فهل إعادتهم تعني ترشيحهم مجددًا؟ وفي هذه الحال، ماذا سيكون عليه موقف الذين وعدهم بالترشح؟

ترصد جهات نيابية مسار موقف رئيس كتلة نيابية من قانون الانتخابات النيابية، وسبب هذا الرصد أن الرئيس المذكور يجري مفاوضات مع حزب ممانِع يُصر على نسف بند "الميغاسنتر" كشرط للعودة إلى التحالف مع رئيس الكتلة.