نداء الوطن

تتابع جهات غربية عن كثب أنشطة سياسية وحزبية في جنوب السودان، حيث يتم توظيف أموال محوّلة من لبنان في مشاريع تُنسب إلى شخصيات لبنانية، وسط مؤشرات إلى إعادة تحويل العائدات إلى لبنان عبر شبكة مالية معقدة.

رُصدت تحركات مكثفة داخل وزارة الخزانة الأميركية، شملت تحقيقات ومراسلات وطلبات معلومات تتعلق بقطاعات وشخصيات لبنانية، ما يُعدّ تمهيدًا محتملًا لإعداد ملف عقوبات جديد.

أفادت مصادر مطّلعة أن مدير إحدى منشآت النفط نظّم حفلًا لمناسبة عيد ميلاده داخل مكاتب المنشأة، وقد تم تمويل نفقات الحفل من بند الضيافة والتشريفات المدرج ضمن موازنة المنشآت.

اللواء

تأكد لوحدة اليونيفيل والقوى اللبنانية الرسمية أن استهداف المواطن في بلدة قبريخا مع زوجته كان رسالة صعبة، لأن الشهيد لا علاقة له.

بصرف النظر عن حملة وزارة الطاقة لترشيد استهلاك المياه، عبر مساعدة المانية، فإن انقطاع المياه يضرب أحياء بكاملها في المصيطبة، وصولاً إلى فردان وساقية الجنزير ورأس بيروت.

تعرَّضت علاقة بين مرجع قضائي وآخر سابق، على خلفية قضية عادت إلى الواجهة بقوة، وينتظر أن تُحدث أزمة الشهر المقبل.

الجمهورية

رأى قطب سياسي أنّ تسريب فكرة تأجيل استحقاق كبير ليس بريئاً، وأنّ أكثر من طرف قد يرى فيه مصلحة له.

يبدي رئيس حزب بارز تشاؤمه من عدم التعامل مع قضية مصيرية بما تمليه موازين القوى الجديدة ومصلحة الناس المعنيين والبلد.

شكا أحد الوزراء من أنّ روتين المواعيد وإلحاح أصحاب المصالح الخاصة على مقابلته والوساطات وزيارات المجاملة، تستهلك 90 بالمئة من وقت الإنتاج.

البناء

تعتقد مصادر قريبة من أنقرة أن حجم الضربات الإسرائيلية في سورية ونوعيتها، خصوصاً على المقار السيادية في دمشق، هي رسائل موجّهة لتركيا مفادها أن الدور الإقليمي الذي تتطلّع تركيا إليه من بوابة اعتقادها بأنها أقامت نموذجاً لهذا الدور عبر سورية، غير قابل للحياة وأن على تركيا للحفاظ على هذا النموذج الاصطدام بدفتر الشروط الإسرائيلي الذي لن يقبل في سورية بأكثر من نموذج مكرّر للضفة الغربية، حيث السيادة إسرائيلية، والأجواء إسرائيلية، والنسيج الاجتماعي مساحة للعبث الإسرائيلي وصولاً لفرض فدرالية طائفية مؤسسة على جمر الحروب الأهلية والتنابذ العرقي والطائفي. وتقول المصادر إن القيادة التركية تعتبر أنها تعبر أكبر الأزمات تعقيداً على الصعيد الاستراتيجيّ في تاريخها المعاصر، وترى في العبارات التي قالها وزير الخارجية التركي حاقان فيدان تعبيراً عن هذا الاعتقاد، مثل كلمات، (“نفاد الصبر” – “وقوع الجميع في النار” – “العواقب الوخيمة”).

إشارات حملتها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حظيت بانتباه الأوساط السياسية والإعلامية والسفارات الأجنبية والعربية، أهمّها حجم الثقة التي حملتها الكلمة بقوة التفاهم بين المقاومة والرؤساء الثلاثة، والإعلان عن اكتمال جهوزية المقاومة والتريّث في الانتقال إلى المواجهة حرصاً على البلد وشعبه والتكامل مع دولته ومؤسساتها، والدعوة للتمسّك بعناصر القوة اللبنانية وأهمها الوحدة الوطنية، واتفاق الطائف، وتناغم الدولة والمقاومة على قاعدة التفهّم والتفاهم والتنازلات المتبادلة عبر برمجة الأهداف المختلف حولها بما يحقق المصلحة الوطنية، وأخذ العبرة مما يجري في سورية.