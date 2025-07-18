النهار

تبيّن في الفترة الأخيرة أنّ "حزب الله" لا يؤكد ولا ينفي ما تدّعيه إسرائيل في عملياتها العسكرية لجهة اغتيال قادة في الحزب، وهو يتجنّب الإفصاح عن أيّ معلومات تخصّهم.

بعد مطالبة النائب إبراهيم كنعان في جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة سياسات الحكومة، بمصارحة المواطنين بخطتها بمسألة النفايات وانتقاده لجدولة طلب مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر جديدة المتن، تمّت إزالة هذا البند عن جدول أعمال الحكومة.

رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي. وإذ تسلّم نسخة عن مذكرة التبليغ، رفض التوقيع عليها وصرّح بأنّه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده.

تضاعفت الإجراءات البلدية الاحترازية والمانعة حرية التنقّل في معظم المناطق تجاه حركة السوريين في البلدات والقرى بعد الأحداث الجارية في سوريا والخوف من أيّ تهديد "داعشي" مستجد في لبنان.



الجمهورية

شكا أحد الوزراء من أنّ روتين المواعيد وإلحاح أصحاب المصالح الخاصة على مقابلته والوساطات وزيارات المجاملة، تستهلك 90 بالمئة من وقت الإنتاج.

يبدي رئيس حزب بارز تشاؤمه من عدم التعامل مع قضية مصيرية بما تمليه موازين القوى الجديدة ومصلحة الناس المعنيين والبلد

رأى قطب سياسي أنّ تسريب فكرة تأجيل استحقاق كبير ليس بريئاً، وأنّ أكثر من طرف قد يرى فيه مصلحة له.



اللواء

سمع ممثلون في مناسبة وطنية لدولة أوروبية صديقة، إشارات إيجابية حول التمديد لليونيفيل، وعمل اللجنة المعنية بوقف النار جنوباً..

جرى حصر الآليات في ما يتعلق بالرد اللبناني على ورقة براك الجديدة، وعدم إثارة الموضوع في كل جلسة لمجلس الوزراء.

تضغط لجنة أهالي المتضرِّرين من انفجار مرفأ بيروت، على صدور القرار الاتهامي بالقضية قبل الرابع من آب المقبل.



نداء الوطن

توقعت مصادر قضائية أن يصدر القرار الظني في قضية تفجير مرفأ بيروت بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة للتفجير الذي وقع في الرابع من آب من العام 2020.

كشفت مصادر التحقيق في قضية المصنع الضخم للكبتاغون في بلدة اليمونة، عن تورط رجال أمن سابقين مع صاحب المعمل وهو من آل شرَيْف. وبات لدى أجهزة التحقيق كل أسماء رجال الأمن السابقين.

توقَّع قطب سياسي أن تنعكس أحداث السويداء على الواقع الدرزي في لبنان لا سيما في قضاء الشوف، ويرصد مراقبون ارتفاع منسوب التباين ليس فقط بين السياسيين في تلك المنطقة بل بين رجال الدين فالولاءات للزعماء الروحيين في السويداء تتعدد ولا تنحصر بزعيم واحد.



البناء

قالت مصادر مالية إنّه ليس لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أي ملف تجاوزات قانونية يمكن أن تنسب لجمعية القرض الحسن ويبنى عليها نقاش قانوني ينتهي بقرار حظر التعامل مع الجمعيّة والإيحاء بأنها جمعية مخالفة للقانون، خصوصاً أن مصرف لبنان لم يتخذ أي قرار بحق المصارف التي أضاعت أموال المودعين وتصرّفت بها على هواها، خصوصاً مع التحويلات التي جرت خلسة واستنسابية بعد أزمة 2019، وبينما توقفت المصارف التي تحظى بدعم مصرف لبنان عن القيام بواجباتها القانونية بحق مودعيها تميز القرض الحسن بحفظ أموال مودعيه وهم لبنانيّون على مصرف لبنان أن يهتم لأمرهم أسوة بمسؤوليته عن مودعين سواهم والانتقام من القرض الحسن لحساب المصارف المخالفة للقانون إساءة لمعيار القانون الذي يقوم على ملاحقة المخالف وليس ملاحقة القائم بواجبه، أما أن يكون القرار سياسياً تلبية لطلب دولة أجنبية تصفي حسابات "إسرائيل" مع بيئة المقاومة فتلك إساءة أخرى يرتكبها مصرف لبنان بحق نفسه وهي علامة على أن حاكميّة المصرف تضع السياسة مكان القانون وتلك أسواً إشارة توجهها السلطات المالية في أي بلد للأسواق المالية سوف تكون تداعياتها خطيرة لاحقاً بانعدام الثقة.

قال خبراء استراتيجيون إن ما لفت الانتباه خلال ما شهدته سورية خصوصاً الغارات الإسرائيليّة على دمشق واستهداف مقار سيادية مثل القصر الرئاسي ووزارة الدفاع هو الموقف التركي المتفرّج بما يكشف توازن قوى تركي إسرائيلي في معادلات سورية يجعل سورية مستباحة أمام أي معادلات إسرائيلية طالما أن تركيا تمثل المظلة الأمنيّة الاستراتيجيّة للنظام الجديد في سورية، وكما أن التنازلات السياسيّة السوريّة أمام "إسرائيل" لم تنفع في تفادي الاعتداءات المتمادية وبلوغها مستوى غير مسبوق، فإن قدرة "إسرائيل" سوف تزيد على فرض المزيد من التنازلات الأمنيّة والاستراتيجيّة في ظل التحقق من حجم الضعف التركيّ