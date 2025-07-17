النهار

بدا واضحاً أمس خلال التصويت على الثقة بالحكومة حجم تآكل كتلة "لبنان القوي" بعد خروج عدد من نواب "التيار الوطني الحر" وانفضاض التكتل الأوسع بمغادرة جميع النواب الذين كانوا انضموا إليه سابقاً.

تحولت تغريدات ومواقف أحد الناشطين السياسيين في اليومين الماضيين إلى ما يشبه النكتة وقد تداولها اللبنانيون بكثرة عبر هواتفهم الخليوية وتطبيقات الهاتف.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن جوازات السفر العادية تحتاج إلى 30 يوم عمل أي أكثر من شهر فعلياً ما يحرم المواطن وخصوصاً المغترب إتمام معاملته إلا عبر دائرة العلاقات العامة حيث يتوجب دفع رسوم إضافية.

يقول خبير انتخابي ملمّ ومتابع شمالاً إن أي اتفاق بين "القوات اللبنانية" والنائب ميشال معوض وعدد من المستقلين يمكن أن يطيح بـ "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" معاً في زغرتا والبترون.

لوحظ غياب ردود الفعل من المرجعيات السنّية حيال ما يجري مع الدروز في سوريا وقبلهم مع العلويين إضافة إلى عيشة اللاستقرار لدى مسيحيي سوريا.

في بادرة مميزة، بادرت سفارة جمهورية مصر العربية خلال حفل استقبال لمناسبة اليوم الوطني إلى تكريم الزميلة الراحلة هدى شديد بتقديم درع إلى عائلتها ما لاقى ترحيباً واسعاً وثناء من الحضور.

الجمهورية

وقّعت جهة مالية رسمية عقداً استشارياً للرقابة من أموال المودعين، على رغم من أنّ هذه الجهة مسؤولة بشكل مباشر عن اختفاء هذه الأموال.

وصف نائب تغييري كلام حزب مسيحي وأفعاله في الأسابيع الأخيرة بأنّه "لعب على حبلَين. ليعمل استعراض إعلامي" .

تستعد وزيرة تلقّت اتهامات بالفساد من أحد النواب، لإثبات أنّها لم تتدخّل في أي من نتائج للملف.

اللواء

لاحظت مصادر دبلوماسية أن سقف الكلمات النيابية المعارضة، في ما خصّ سلاح حزب الله لم يكن مرتفعاً، كما كان متوقعاً قبل الجلسة.

ما تزال العلاقة الدبلوماسية بين الوزارة وسفارة معروفة تتعرض لأخذ وردّ انطلاقاً من اتفاقية فيينا.

تُحدث بيانات وزارة المال لاستيفاء الضرائب من المكلفين إرباكات إضافية نظراً للانتقال الناقص إلى النظام الالكتروني والنقص في رسائل الاستفادة..

نداء الوطن

تكشف معلومات مصدرها العاصمة الأميركية أن وزارة الخزانة في صدد التحضير لعقوبات تطاول شخصيات ومكونات لبنانية.

تركِّز مؤسسات أمنية أميركية استقصاءاتها في دول أفريقية لتتبع تحويلات مالية لمصلحة "حزب الله". ويأتي هذا التركيز بعد تضييق الخناق على جمعية "القرض الحسن".

يشكو أكثر من قطاع صناعي من عمليات ترهيب لفرض خوَّات على أصحابها، وأحدث ما حصل إطلاق النار على أحد الأفران في الضاحية الجنوبية، وتقول مصادر رسمية إن مسؤولين في "الحزب" يقفون وراء هذه الأعمال.