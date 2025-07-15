النهار

تتحفظ الخارجية الأميركية عن إعطاء أي موقف أو ملاحظات على الجواب اللبناني الذي تسلمه توم براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

تشكو بلدات من عدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي بعدما تدخل رئيس كتلة نيابية لتزويد عدد من القرى الجنوبية بساعات أكثر من التغذية على حساب أخرى.

يتساءل مسؤول أني عن الارتباط بين تحرك عدد من السجناء في غير منطقة وبين مطالبة دمشق بتحريك ملف الموقوفين السوريين وتحويل ملف السجون الى كرة ثلج تواجه العهد والحكومة.

يبدي نواب في "التيار الوطني الحر" استياء من موقف مطارنة الموارنة في الانتشار باعتبارهم تبنوا موقف "القوات اللبنانية" بإلغاء قانون النواب الستة والتشديد أمام رئيس الجمهورية على رفضه.

يضّيق عدد من رجال قوى الأمن الداخلي على عدد من الذين يعيدون بناء بيوتهم في الجنوب أو على آخرين يستكملون البناء رغم وجود تراخيص قانونية بحوزتهم وذلك من أجل الحصول على بعض المنافع.

تردد أن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور غادر مقر السفارة على عجل بعدما أبلغ بإعفائه من مهماته وتغيير الطاقم الأمني المحيط به وإخضاعه لإمرة أخرى ما اعتبره تهديداً مباشراً لأمنه الشخصي.

الجمهورية

اعتبرت أوساط معارِضة لمطلب قوى سياسية بإعطاء المغتربين حق التصويت لجميع النواب، أنّ الإنصاف الحقيقي للمغتربين يكون بإعادة ودائعهم قبل أي أمر آخر.

أشارت أوساط مالية أنّها لم تتفاجأ بالتقارب الحاصل بين مسؤول مالي كبير ومسؤول سياسي حول ملف شعبي حساس، بعدما حصل الأول على ما يُريده في جلسة أخيرة.

قال مرجع سياسي إنّ التهديدات الأخيرة للبنان جدّية ويجب تعامل كل الأحزاب معها بجدّية قصوى وعدم الاستهانة بها على قاعدة أنّها للتهويل فقط.

اللواء

تكشف معلومات ذات صدقية عن تحقيق خطوات على الارض لصالح مشروع الدولة في السيطرة على السلاح، ليس فقط جنوب الليطاني، بل في شماله أيضاً.

تستبق المصارف الكبرى، إنجاز هيكلة المصارف، قانونياً، بخطوات تطويرية، تتجاوز السيستام التقليدي المعمول به.

يدرك الموفد الاميركي براك أن الضغط على لبنان لا يخدم الاستقرار ما لم يكون هناك شريك شيعي يغطي حصرية السلاح أو يُقدم حزب الله على خطوة مماثلة..

نداء الوطن

تساءلت أوساط سياسية هل يعني إرسال الرد الأميركي العاجل أن الموفد الرئاسي توم براك لن يعود في زيارة أخرى كما قيل سابقًا؟

وصف دبلوماسي غربي أحداث السويداء مع الدروز في سوريا بأنها شبيهة بالأحداث التي شهدها الساحل السوري مع العلويين، واعتبر الدبلوماسي أن النظام السوري الجديد لديه أجندة ثابتة ينفذها على دفعات.

يشهد أحد الأحزاب اللبنانية الذي كان تابعًا بشكلٍ مباشر للنظام السوري السابق، عملية "حلّ ذاتي" لهيكليته وممتلكاته بما يشبه عملية "حصر الإرث".