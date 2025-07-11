النهار

تسري في اوساط قضائية أنّه سيتم قريباً إطلاق أحد الموقوفين البارزين في ملف كبير بسبب عدم جواز توقيفه من دون محاكمة أولاً، ولأنّ النقمة عليه في الشارع قد خفتت وتراجع الاحتقان الشعبي في الملف المعني به.

بعد توقيف كاتبة عدل في بعلبك تبيع أراضي المسيحيين الذين هجروا المنطقة منذ زمن بعيد، لم يتم الاعلان عن أيّ خطوة لاحقة أو تبيان حجم الجريمة أو الاعلان عن العقوبة التي طالت المتهمة، مما يُثير القلق من إمكان لفلفة القضية.

شكّك وزير في أهداف زيارة مرجع روحي لمرجع سياسي وما إذا كانت تهدف الى التوسط لأحد الاداريين المتهمين في ملف مالي.

تستمر الاعتداءات على دوريات "اليونيفيل" في جنوب لبنان ما اعتبره وزير سابق بأنه تبادل رسائل ليس أكثر، إذ إنّ للمعتدين حدوداً يلتزمون بها فلا يتسببون بأذى كبير للمعتدى عليهم كي تبقى الأمور مضبوطة.

الجمهورية

نُقِلَ عن مرجع رسمي إشادته بشخصية غير مدنية واصفاً إياها بأنّها وطنية.

كشف ديبلوماسي يمثل دولته في بيروت، أنّه تعرّض إلى السرقة أكثر من مرّة داخل بلاده، بينما الأمور أفضل في لبنان، حيث نسبة السرقات أقل، وفق ما نُقل عنه.

نصحت جهات حليفة حزباً بارزاً باعتماد سياسة الحدّ من الخسائر، لأنّ "ما كُتِبَ قد كُتِبَ، وأنّ عقارب الساعة لم تعُد إلى الوراء".

اللواء

ينتظر معنيون الحصول على معلومات حول ما إذا كان الرئيس الأميركي ترامب تناول الوضع في لبنان مع نتنياهو!

تأكد لجهات معنية أن توقيفات الكازينو حضرت في لقاء مرجع مع قطب نيابي، لكن الأمر تُرك للقضاء!

تُجري الكتل النيابية مشاورات داخلية لتعزيز الموقف المترتِّب على رفع الحصانة عن أحد النواب الحاليِّين.

نداء الوطن

تؤكد مصادر من واشنطن أن الرئيس دونالد ترامب اطّلع على نتائج زيارة مبعوثه الشخصي، توم براك، إلى بيروت، وأفادت المصادر بأن ترامب لم يكن راضيًا عنها.

يردد متابعون أن إعفاء السفير الفلسطيني أشرف دبور سيساهم إيجابًا بمسألة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان.

يتجه عدد من المشاركين في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إلى طرح مسألة رفع الحصانة عن النائب نقولا صحناوي، على خلفية ملف فساد مرتبط بالاتصالات، عندما كان وزيراً. وإذا سلك ملف بوشيكيان طريقه إلى الهيئة العامة، سيسلك ملف صحناوي المسار نفسه.

البناء

أثار الإعلان المفاجئ عن إقالة الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين لمبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف تساؤلات لم تجب عليها الإيضاحات الروسية بالحديث عن طلب بوغدانوف الاستقالة لأسباب شخصيّة تتصل بتقدّمه في السن وهو في الثالثة والسبعين، أي أصغر بسنتين من الوزير سيرغي لافروف، وكان في آخر لقاءات له يظهر بحيويّة وصحة لا تبرّران الحديث عن التقدّم في العمر. ومصدر التساؤلات أن البيان الرسميّ عن إنهاء مهام وإقالة فتح الباب لرؤية السيرة الذاتيّة لبوغدانوف كسفير خدم لخمس سنوات في “إسرائيل” وآرائه المعارضة للسياسة الروسيّة الرسميّة في سورية واقتراحه مراراً التخلّي عن الرئيس السوري بشار الأسد وكلام الرئيس بوتين بعد سقوط نظام الأسد عن تحقيق في الأحداث، معتبراً أن “إسرائيل” هي المستفيد الرئيسيّ من الأحداث.

فتحت الضغوط التي تتلقاها قوات سورية الديمقراطيّة من واشنطن لتسريع الانخراط في بنية الدولة السورية الجديدة والتخلّي عن دعوات الفدراليّة التي تشجعها “إسرائيل” الباب لتساؤلات أوروبيّة عن سرّ الحماسة الأميركيّة لتسريع روزنامة دعم الحكم الانتقاليّ في سورية برئاسة أحمد الشرع دون ضوابط ودون التدرّج بمراحل وفق معادلة خطوة مقابل خطوة، حيث جاء رفع العقوبات بصورة كاملة فوراً ومثلها شطب تصنيف جبهة النصرة عن لوائح الإرهاب، ولفت النظر تراجع واشنطن عن طلب ترحيل المقاتلين الأجانب ضمن شروط رفع العقوبات وقبول بقائهم بل تجنيسهم وضمّهم إلى القوات الأمنية والعسكرية وتفهّم تمهل الشرع في مسار التطبيع مع “إسرائيل” بما طرح السؤال عن فرضيّة وجود مشروع توطين عشرات آلاف الجهاديين العالميين وعائلاتهم في سورية وتغيير التركيبة الديمغرافيّة السوريّة بما يحوّلها إلى دولة لتشكيلات الجهاد العالميّ، لكن المتصالح مع أميركا والمتعاون مع “إسرائيل” والمعادي لإيران التي لم تعُد أميركا و”إسرائيل” ودول الخليج قادرة على تحمّل أعباء التصادم معها، كما كان يهدف مشروع السلام الإبراهيمي، بينما يمكن لسورية لعب هذا الدور والضغط على كل من العراق ولبنان مع كلام لافت يقول بانتهاء سايكس بيكو.