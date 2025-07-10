النهار

من المتوقع أن تتعثر معالجة مشكلة عربات "التوك توك" بعد بيّنت اعتصامات أمس عددها الكبير جداً ما يحول دون توقيفها بل تسجيلها كدراجات واستيفاء الرسوم عليها.

تردد أن الرابطة المارونية في صدد تنظيم خلوة لرسم برنامج عمل على المستويين المسيحي والوطني على كل المستويات.

الجمهورية

تدرس جهات أمنية وضع ضوابط تقنية في قطاع الاتصالات على تطبيقَي مواعدة للشباب والشابات حمايةً من استدراج اللبنانيِّين من قبل أجهزة استخبارات عدوة.

نُصِبت كاميرات إعلامية على تلالٍ موازية للعاصمة، تزامناً مع زيارة ديبلوماسي أجنبي إلى لبنان، تحسّباً لتعرّض العاصمة إلى غارة إسرائيلية.

كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أنّ حواراً جدّياً بدأ بين دولتَين إقليميّتَين، وقالت إنّ السلام بينهما على مسافة أسابيع أو أشهر.



اللواء

إستبعدت فكرة استخدام القوة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر السنة المقبلة.

توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة.

تتعرض الاجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل..

نداء الوطن

قرأت مصادر عليمة في واشنطن زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كنوع من رسالة تفهّم لموقفه من مسألة نزع سلاح "حزب الله".

تداولت أوساط سياسية معلومات عن مساعٍ جديّة للتمديد للمجلس النيابي الحالي سنتين كأحد متطلبات "الثنائي الشيعي" للسير بالتسوية المقترحة في ورقة براك والمتصلة بملف سلاح "حزب الله". ويجرى الحديث عن "ربط مسارات" تشمل قانون الانتخاب والتمديد والضمانات الأمنية.

اعتبرت مصادر اقتصادية أن الارتفاع الهائل في الإيرادات الجمركية عائد إلى انحسار عمليات التهرّب الجمركي الذي كانت تمارسه جهات معروفة خصوصًا في مرفأ بيروت.