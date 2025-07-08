النهار

تردد أنه تم حسم اسم رئيس شركة سوديتيل باتريك فرجيان لتولي رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات، و"سوديتيل" هي مقدم خدمات إنترنت ونقل معلومات تملكها مناصفة الدولة اللبنانية والحكومة الفرنسية.

في التحقيقات الجارية في ملف كازينو لبنان تختلط السياسة بالقانون. إذ إضافة إلى مخالفات تظهّرت في عمل "بت أرابيا" للميسر أونلاين، بدا أن نائباً يحرّض على رئيس مجلس الإدارة رولان خوري لتعيين بديل منه معروف أنه تُرّك بلداً عربياً لمخالفاته وتجاوزاته وأن النائب يعمل مع مرجعيات لتعيينه سريعاً.

يقول مصدر قضائي إن التعيينات الجديدة ماضية على قدم وساق وإنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها بعد زوال معظم العقبات من طريقها.

تبدي وزيرة التربية اهتماماً كبيراً بملف الامتحانات الرسمية وقد دفعت رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق إلى إيلاء الموضوع كل اهتمامه ولقاء الإعلاميين لتوضيح الأمور والإجابة على كل التساؤلات إضافة إلى توفير خط هاتفي خاص بالامتحانات.

أفرغ "حزب الله" معظم القرى الجنوبية والبقاعية من شبابها المقاتلين ونقلهم إلى أماكن استراتيجية وجبهات قتالية تحسباً لأي عمل عسكري إسرائيلي ما بين الثلاثاء والأربعاء تزامناً او بعد لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الاميركي دونالد ترامب.



الجمهورية

سجّل عدد من الشخصيات السياسية المتشدّدة في اكتر من منطقة شمالية، مواقف مؤيّدة لمقترح إقليمي يمسّ لبنان مباشرةً وجرى تداوله من أيام في إعلام دولة عدوة.

يتحضّر حزب مسيحي بارز لتغيير نهجه وخطابه تجاه الحُكم رويداً رويدا،ً تمهيداً للطلاق نهائياً معه.

عُلم أنّ اعتراض حزب بارز من ردّ الرؤساء الثلاثة على ورقة موفد خارجي، كان بسبب تغييبه عن القرار ومداولات الورقة.



اللواء

حسب مصادر ذات صلة بالأجندة الأميركية، فإن ثلاثة ملفات تقدمت في المنطقة على الملف اللبناني.

ارتفع منسوب المخاوف جنوباً، مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية عشية وصول الموفد الاميركي الى بيروت لتسلُّم الجواب اللبناني.

وصف دبلوماسي لبناني كلام نائب من كتلة مخاصمة لحزب الله عن احتمال الانسحاب من الحكومة، بأنه نوع من التهويل ليس إلا، أقله في المدى المنظور..



نداء الوطن

تفيد مصادر مطّلعة بأنّ المدير العام لمؤسّسة كهرباء لبنان بدأ سلسلة اتّصالات سياسيّة ودينيّة بهدف تأمين ترشيحه لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وذلك بعد أن بات شبه محسوم عدم التجديد له في منصبه الحالي.

يعيش مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المعيّن حديثًا حالة من التوتّر والانقسام الداخلي، وسط خلافات حادّة بين الأعضاء ومفوّض الحكومة، الذي يُتّهم بمحاولة توسيع نطاق صلاحيّاته بشكل يتجاوز دوره الرقابي المحدّد قانونًا، وصولًا إلى فرض وصاية شبه كاملة على رئيس المجلس ومصادرة جزء من صلاحيّاته التنفيذيّة.

تفيد تقارير بأنّ الفساد في وزارة العمل بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تُفرض "إكراميات" عن كلّ معاملة تتعلّق بالإجازات المسبقة أو إجازات العمل، لا سيّما في الملفّات المرتبطة بالعمالة الأجنبية.