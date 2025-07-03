النهار

على رغم إنكار معرفته بأمور كثيرة كانت تجري في مصرفه، إلا أن التحقيق مع الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صيّاد، أظهر مستندات وقعها الاول شخصياً للتلاعب بحسابات عملاء لدى المصرف واستخدامها في "صيرفة" وتحويل بعضها إلى الخارج ما استدعى توقيفه أمس.

سُأل نائب تغييري: إذا كانت تقارير الممانعة تشير إلى أن إسرائيل تجند عملاء في لبنان تحت شعار داعش فلماذا إصرار هذا الفريق على التهويل بحشود ودواعش على الحدود اللبنانية السورية؟.

توقع خبير اقتصادي أن يتركز الاهتمام الأميركي بسوريا في المرحلة المقبلة لأن لديها الإمكانات البشرية واليد العاملة الماهرة والرخيصة وأيضاً بسبب موقعها الجغرافي بدليل بدء الاستثمار في موانئها البحرية بشكل سريع.

بعد صعود تدريجي في أسعار العقارات في لبنان ترافق مع إعلانات الصيف والمهرجانات وعودة الخليجيين يقول خبير عقاري إن الحركة تفرملت إذ بات مشروع شراء عقار مؤجلاً بسبب التشكيك في دوام الاستقرار.

قال أحد المحامين الذي يتابع ملف توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري إن الأخير يدفع ثمن اتفاق سياسي بين أطراف عدة أدى إلى ولادة الشركة التي تدير ألعاب الميسر إلكترونياً وأنه لم يملك حينئذ حق الرفض أو الاعتراض.

الجمهورية

عُلِمَ أنّ استياءً ساد قطاعات أساسية حيال جهة سياسية كاد سلوكها يحول دون إقرار مشاريع حيَوية تهمّ تلك القطاعات.

أكّد قريبون من مرجع سياسي أنّ علاقته مع مرجع آخر آخذة في التحسن، وأنّ منسوب الكيمياء بينهما ارتفع أخيراً.

أفادت التحقيقات في ملف أحد المراكز الطبية التي أُقفِلت بالشمع الأحمر في مدينة شمالية، حصول عدد كبير من عمليات الإجهاض المشبوهة داخلها.

اللواء

لا تُخفي مصادر مصرفية أن التعميم الأخير لمصرف لبنان، جاء بالتنسيق مع منظمات مالية دولية، وأحد الدوافع إلغاء وضع المصارف على اللائحة الرمادية..

تردّد أن التيار الوطني الحر، لن يذهب الى التحالف أو التعاون الانتخابي مع حزب حليف، بعد فك الارتباط، ولحسابات أميركية وإقليمية..

طرحت عملية توقيف عناصر مرتبطة بخلية داعشية في أحد أحياء الضاحية الجنوبية جدياً، قد تتخذ بعد الانتهاء من إحياء ذكرى عاشوراء..

نداء الوطن

في معرض تسليم السلاح غير الشرعي للدولة، سألت مصادر سياسية متابِعة: متى سلَّم رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط سلاح الحزب؟ وكيف تمت عملية التسليم؟ ولماذا لم يُصدر بيانًا في حينه عن العملية؟ وفي الموازاة، لماذا لم تُصدر الدولة أي بيان عن عملية تسلّم هذا السلاح؟

جرى تعديل على بعض الأسماء في الفريق اللبناني الذي يُعد الردّ على ورقة الموفد الأميركي توم براك، وعُلِم أن هذا التعديل جاء بناءً على نصيحة دبلوماسية.

وصفت مصادر سياسية كلام الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه: "لا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي"، بأنه نسفٌ مسبق للمفاوضات التي ستجرى مع توم براك الإثنين المقبل.