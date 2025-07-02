النهار

قال وزير سابق إن تأجيل الانتخابات النيابية بذريعة عدم وجود بطاقة ممغنطة كما ينص القانون ذريعة واهية لأن أي شركة متخصصة يمكنها القيام بالمهمة خلال ثلاثة أشهر.

يتجنب نواب ورؤساء أحزاب توفير الدعم للمهرجانات السياحية والثقافية الصيفية بداعي التعثر المالي، وينقل أن أكثر الداعمين لهذه المهرجانات رجال أعمال وجهات اغترابية.

على رغم إقرار الحد الأدنى للرواتب منذ أقل من شهر، يعد المعنيون الاتحادات العمالية المعنية بإعادة النظر به قريباً وذلك لامتصاص نقمة الناس ودفعهم إلى عدم القيام بتحركات تصعيد مطلع الصيف.

تشتد الحملات ما بين القضاة على أبواب تعيينات قضائية جديدة بهدف حرق أسماء مرشحة لتعيينها في أماكن أساسية، في حين تبدو تلك التشكيلات مؤجلة إلى أمد غير محدد في ظل تعنت أكثر من طرف يتقدمهم الرئيس نبيه بري.

تردد أن لجنة صياغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي حملها توم براك تضم خمسة إلى ستة اشخاص يمثلون الرئاسة الأولى في حين يقتصر تمثيل الرئاستين الثانية الثالثة على ممثل لكل منهما.

يعاني اللبنانيون بكثرة من انقطاع مياه الشفة والاستعمال عن المنازل في حين يحظى أصحاب المسابح بكميات كبيرة من دون أن تتحرك أي جهة رقابية رسمية لملاحقة المعنيين بالأمر.

الجمهورية

عُلِمَ أنّ أحد الأجهزة الأمنية ضبط مستودعاً لأدوية غير موثوقة المصدر في إحدى المناطق الشمالية، ليتبيّن لاحقاً أنّ المستودع المذكور يُديره سوريّون يتلاعبون أيضاً بتاريخ صلاحية تلك الأدوية المشبوهة.

تنظر أوساط سياسية بقلق إلى زيارة مرجع غير مدني قريباً لعاصمة إقليمية لصيقة، لأنّها قد ترتد بنتائجها سلباً على لبنان في حال لم ينجح المرجع بإقناع المسؤولين فيها بالتعاطي معه على قاعدة "عفا الله عمّا مضى".

توقعت مراجع غير سياسية أن يتحرّك ملف حساس في الأيام المقبلة، وهو ما زال عالقاً عند بعض المطالب والشروط المستحيلة والأسماء غير المرغوب بها.

اللواء

تستعد وزارات معنية للاستفادة من رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا، لإعادة تحريك اتفاقيات الغاز والكهرباء من مصر والأردن..

ما تزال تصريحات شخصية وسطية تجاه سوريَّة مزارع شبعا، تثير نقاشات مغلقة، في بعض الأندية لجهة الأهداف من وراء نزع لبنانية "المزارع" عنها!

جرى ربط نزاع على هامش إقار منحة العسكريين، يقضي بإعداد مشروع قانون او اقتراح قانون لصالح استفادة المتقاعدين المدنيين في الاسلاك الادارية، والتعليمية والدبلوماسية..

نداء الوطن

زعيم تيار سياسي صرف عددًا كبيرًا من الموظفين العاملين في مركز سكنه وبعض المؤسسات التابعة له، ولم تستبعد مصادر أن تكون لهذا الإجراء دلالات سياسية.

"مؤسسة كهرباء لبنان" كانت بصدد توقيع صفقة بالتراضي لتأمين خدمات التأمين الصحي لمستخدميها، بقيمة 10 ملايين $ من دون مناقصة أو عرض أسعار بمخالفة لأحكام قانون الشراء العام، وقد رفضت وزارة الطاقة التصديق وسط اتهامات بمحاولة تمرير الصفقة عبر جهات محسوبة على نافذين سياسيين وبغطاء "الضرورة الملحة"رغم غياب دراسة للكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية.

على عكس الأجواء الإعلامية التي يسوقها، فإن قطبًا سياسيًا يوسِّط شخصيات سياسية وغير سياسية ليحظى بلقاء مع مرجعية عليا، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما جعله يضاعف حملته على المرجعية الآنفة الذِكر.

البناء

تترقب دوائر دبلوماسية وأمنية ما سوف ينجم عن اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو الاجتماع الرابع خلال اثني عشر شهراً، ومصدر الترقب هو أن كل زيارة قام بها نتنياهو إلى واشنطن كانت تتم في ظروف صعبة تعيشها "إسرائيل" بعد الفشل في تحقيق أهداف حرب قامت بشنّها وتعيش انقساماً داخلياً قاسياً بسبب تداعياتها، ثم لا يلبث أن يبث حرارة جديدة في حروب قديمة أو يفتح حروباً جديدة تتميّز بضربات نوعيّة يجري الربط بينها وبين معونة أميركية استثنائيّة حكماً. فبعد زيارة 24 تموز جرت عمليّات اغتيال قادة حزب الله وحركة حماس في طهران وبيروت وقد ظهر أن زيارتي 3 شباط و7 نيسان كانت لترتيبات الحرب على إيران؛ فهل هناك وقف للحرب على غزة تمهيداً لشنّ حرب جديدة على لبنان بعد هذه الزيارة كما يُطرح السؤال؟

يقول الخبراء الغربيّون إن ما حققته إيران كبير جداً في هذه الحرب التي شُنّت عليها فقد تحققت هي مثلما تحقق أعداؤها من نسبة التماسك الداخلي في حالة الحرب، وهو أمر لم يتمّ اختباره بعد في ظل الحصار وحروب الإعلام والأمن على الداخل الإيراني، كما عرفت وتعرّف أعداؤها على حجم غير محسوب لقدرتها الصاروخية وقدرتها على المناورة في ظل الاستباحة الأميركية للفضاء وحجم قدرته على اختراق الدفاعات الجوية الأميركية التي كانت تحمي "إسرائيل" براً وبحراً وجواً، كما ظهرت لها وظهرت لأعدائها درجة دقة اختيارها للأهداف الحساسة وإصابتها بدقة. وهذه العناصر سوف تؤخذ في حسابات موازين علاقاتها مع أصدقائها قبل أعدائها وهي تخرج من الحرب قوة دوليّة منيعة يصعب كسرها أو الحصول على توقيعها من موقع الضعف.