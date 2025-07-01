النهار

أبدى مسؤول روحي استياء كبيراً من تهجم أحد رجال الدين المسلمين في لبنان على بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من دون أن يصدر أي ردّ عن المرجعية التي يتبع لها الشيخ المذكور.

على غرار إجراء اتخذه أحد كبار المسؤولين، جرى بحث بين مسؤولي لجنتين نيابيتين حول إمكان اتخاذ قرار برفض مشاركة مستشاري الوزراء بديلاً عنهم في اجتماعات اللجان النيابية.

يشكو اللبنانيون من زحمة سير خانقة تزداد مع بدء موسم الصيف من دون وجود عناصر أمنية لتنظيم السير وتسهيل حركة المرور.

الجمهورية

اشتكى وزير من أنّ إحدى الإدارات تتكدّس فيها عشرات الآلاف من الأوراق ولا يعمل فيها أي مصعد، ممّا يؤخّر العمل في آلاف الملفات.

أبدى ديبلوماسي عربي استغرابه استعمال إحدى الوزارات السيادية قصاصات ورق لتدوين بيانات مهمّة، فيما العالم تحوّل إلى الذكاء الاصطناعي.

قالت شخصية اغترابية ناشطة تعليقاً على المزايدات حول تصويت المغتربين: إذا كانوا حقيقة يهتمّون بالمغتربين، فليُعيدوا لهم الأموال التي هُدِرَت ونُهِبَت.

اللواء

يكرِّر مسؤول كبير من سنوات قوله: لتنسحب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ونحن نتفاهم مع سوريا على هويتها.

يتحدث وزير سيادي عن هريان في البنية التحتية للوزارة التي يرأسها، مورداً وقائع مذهلة عن الأعطال وعدم إصلاحها خلال السنوات الماضية..

مرَّرت كليات طب عاملة في لبنان أعداداً من الطلاب وفقاً لحساباتها الطائفية وحتى «الإقليمية» من زاوية الاستنسابية وعدم المراقبة، خلافاً لنظام «Micatt» المعمول به عالمياً!

نداء الوطن

مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في آب المقبل قد تواجه تحديًا غير متوقّع، إذا صحّت الأنباء عن احتمال انتقال المبعوثة المساعدة مورغان أورتاغوس إلى منصب رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

يُتوقع أن يُستدعى عدد من الوزراء والموظفين في وزارات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، إضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان، ممن شاركوا في تسهيل فتح اعتمادات وصرف أموال في حكومة حسان دياب، على خلفية ملف الدعم. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود مخالفات وتزوير في الفواتير، وتحويل الدعم إلى تجار مقربين فضلًا عن تهريب منظم للمواد المدعومة إلى الخارج.

سيحال أحد النواب العامين الاستئنافيين، المعروف بسيرته المُسيّسة والمُثقلة بشبهات الفساد وطمس الملفات، إلى التصرف بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويوضع بتصرف وزير العدل، تمهيدًا لإبعاده عن مركزه. القاضي كان قد تدخل في ملفات حساسة، بعضها يتعلق بملاحقة شخصيات سياسية، وأخرى تمس الأمن المالي للدولة.