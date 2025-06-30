النهار

انشغلت وسائل إعلامية عدة بخبر نقلته محطة خليجية تناول ضبط الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي مبلغ مالي كبير مهرب من إحدى الدول الأفريقية.

يشيد مرجع بأداء مدير عام شاب ينشط على أكثر من جهة ويقوم بالمهمات المطلوبة منه مع مختلف الأفرقاء.

قدم أحد القضاة الشيعة ممن تحوم حولهم شبهات مالية عدة ترشيحه إلى عضوية المجلس الدستوري.

طلب نائب بقاعي موعداً من مرجع سياسي لكن طلبه جبه بالرفض.

عاد إلى بيروت رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان الخوري مساء السبت مقتطعاً زيارة إلى الخارج بعدما بلغه اتخاذ قرار قضائي بمنعه من السفر على ذمة التحقيق ابتداءً من صباح الاثنين، مؤكداً حرصه على احترام القانون وعلى أن يكون جاهزاً لاستكمال التحقيقات في حال استدعائه.

حذر متابعون من تعاون أي مسؤول لبناني مع إيلون ماسك خشية أي ردود فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين يتحضر النواب ياسين ياسين وإبراهيم منيمنة وبلال حشيمي وقبلان قبلان وجهاد الصمد، إلى تقديم دعوى إبطال الرخصة أمام مجلس شورى الدولة بحجة وجود مخالفات دستورية وقانونية جسيمة.



الجمهورية

كلّفت قيادة حزب بارز وزيراً سابقاً كان يُمثلها في الحكومة بمهمة التواصل مع بيئة هذا الحزب عبر مناسبات ولقاءات عامة.

تعقد شخصية عيّنها مرجع رسمي في موقع استشاري إجتماعات، بعيدة من الأضواء مع ممثلي جهات دولية على صلة بالملف الذي تتولّاه هذه الشخصية.

استغرب سفير بارز كيف يولي السياسيّون قانون الانتخابات الأولوية والعجلة ويتنكّرون لحقوق الناخبين في الحصول على ودائعهم منذ سنوات.



اللواء

تجري إتصالات بين الرؤساء الثلاثة لتوحيد الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم باراك حول ملفي السلاح والإصلاحات المطلوبة خلال فترة زمنية أقصاها نهاية أيلول المقبل!

يشكو القادمون عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري من إنتشار روائح كريهة في صالات القدوم تبيَّن أن مصدرها نفايات المسلخ والمصانع التي تصب في مجرى نهر الغدير، وعدم صلاحية مصفاة التكرير بين الأوزاعي وخلده بسبب عدم تجهيزها بالمعدات اللازمة!

تعرَّض كلام مرجع روحي إسلامي في مناسبة دينية إلى إستغلال من أطراف محلية تستهدف التشويش على مواقف المرجعية الإيجابية من العهد والحكومة!



نداء الوطن

وصف متابعون العلاقة بين الرؤساء الثلاثة بالمتحركة وغير الثابتة إذ تطرأ تباينات في أوقات مختلفة بين اثنين من بينهم.

تقول مصادر قضائية إن عدد الوزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذين سيُستدعون إلى التحقيق في ملفات مختلفة سيصل إلى أربعة وزراء.

لوحظ أن واشنطن لا تزال تواصل دعمها للسلطة السورية على الرغم من الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة.