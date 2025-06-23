النهار

يتساءل نواب كيف أنّ أكثر من ضابط برتبة عميد في غير جهاز أمني تُخصَّص 3 أو 4 سيارات من طراز حديث لهم ولأفراد أسرهم ولا يكتفون بتلقي قسائم البنزين الشهرية المخصصة لهم.

يُشيد الرئيس بري بأداء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في أكثر من حقل. ولا يخفي ملاحظاته على تعاطي وزير آخر حيال قضية شغلت الرأي العام.

ينشط رئيس بلدية وأعضاء مجلسها في قضاء صور منذ انتخابهم بتطبيق القانون في نطاق البلدة وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن مطلقي النار في المناسبات وملاحقة أصحاب الدراجات النارية الذين يتخطون قواعد القيادة في شوارع البلدة.

استغربت أوساط سياسية الإصرار على طرح اسم قاضٍ لمنصب مالي رفيع، علماً أنّ اسمه ورد في تقرير لجنة الرقابة على المصارف و تقرير "ألفاريز" في موضوع القروض المدعومة.

انعكس بيان لتيار سياسي معلّق النشاط على انتخاب رئيس اتحاد بلدي انقساماً مذهبياً وشجع على انقسام الاتحاد المذكور.

تداعيات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، تركت أثاراً سلبية على الكثير من الذين بنوا شاليهات في مناطق جبلية ودفعوا تكاليف باهظة، على أمل استثمارها في الصيف لكنّهم جبهوا بشح الحجوزات التي يقتصر جزء منها على لبنانيين مغتربين ومقيمين فيما تم إلغاء حجوزات رعايا عرب.

الجمهورية

تساءلت أوساط ديبلوماسية، كيف يمرّ تعيين سفراء من خط سياسي واحد في مواقع حساسة ودول قرار؟

بدأ النقاش داخل أحد الأحزاب الكبرى عن معركة سياسية شرسة سيخوضها لتثبيت الوجود والقرار، بغضّ النظر عن نتيجة الحرب القائمة.

استغربت مصادر وزارية طريقة أداء أحد الوزراء في الحكومة بخفة واستعمال تعابير لفظية غير لائقة في الجلسة الأخيرة، ما أثارت استياء الحاضرين.

اللواء

لاحظت مرجعيات في بيروت وطرابلس أن مذكرة رئيس الحكومة بإلغاء العمل بوثائق الإتصال لم تلتزم به الأجهزة الأمنية بعد، وإستمرت في ملاحقة المعنيِّين بهذا التدبير المعمول به منذ فترة الوجود السوري في لبنان!

إعتبرت أوساط بيروتية أن «الإحتفال» بإنارة ساحتي الشهداء والنجمة لم يكن على مستوى الرعاية الرئاسية، حيث كان الحضور الشعبي هزيلاً، والمشاركة الرسمية شبه معدومة، حيث لم توجَّه الدعوات للرئاستين الثانية والثالثة، وفق الأعراف المتبعة!

نداء الوطن

تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك معلق وسط محاولات لتأمين صيغة قانونية تتيح تعيين ضابط في الخدمة الفعلية خلافًا لأحكام القانون 46/2017 الذي ألغى مبدأ حفظ بعض الوظائف لفئة العسكريين. ويسعى المعنيون لتجاوز النصوص التي نصّت على منع إشغال الوظائف المدنية في الفئة الأولى من قبل عسكريين في الخدمة، ما يشكّل مخالفة لمبدأ مدنية الإدارة العامة ويثير تساؤلات حول نية الالتفاف على الإصلاحات القانونية.

يُتداول في أوساط القرار توجه "الثنائي الشيعي" إلى استبدال عدد من نوابه الذين اعتُبروا سابقًا من "الثوابت"، بعد فشلهم في الأداء النيابي والخدماتي، وتورط بعضهم في شبهات فساد. التغيير المرتقب يندرج في إطار إعادة التموضع السياسي وتقديم وجوه جديدة في ظل الانكفاء الشعبي وتراجع الحاضنة الانتخابية.

تتأخر بعض المعاملات الإدارية لأن الوزيرة المختصة تستعين بأشخاص يشرحون مواضيع ومواد تلك المعاملات لأن لديها صعوبة مع اللغة العربية.