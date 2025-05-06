النهار

سألت مصادر سياسية لبنانية احد سفراء الدول الكبرى عن مغزى تدمير اسرائيل لمقر عسكري اساسي سوري في قمة جبل الشيخ وما اذا كانت العملية ترتبط بقاعدة دائمة بديلة او تدمير منشأت قبل اخلاء الموقع وتسليمه الى جهة اخرى.

يعاود صرح رياضي كبير فتح أبوابه أمام الجماهير الرياضية والمباريات المحلية الكبيرة بعد توقف قسري لعدة سنوات علماً أنه احتضن حدثاً شعبياً كبيراً قبل أشهر.

نائب بيروتي غاب عن اعلان زملائه لائحة في بيروت متذرعاً بالسفر خارج البلاد وهو الذي يصرح بأن خياره في الانتخابات البلدية والاختيارية هو ما تختاره العائلات البيروتية فيما انخرط نائب آخر في تشكيل لائحة مستنداً على تجربة عام 2016

رجل اعمال جنوبي متأهل من 3 نساء ابلغ مسؤولا حزبيا بانه سيرشحهن معاً للانتخابات البلدية علما ان القانون لا يمنعهن من ذلك، ولم يتضح السبب من وراء قراره اذا كان جديا او للمساومة على شان اخر.

نائب سابق في "تيار المسقبل" هو الوحيد من النواب والوزراء السابقين الذي أبقى له احد الأجهزة الأمنية عسكرياً لمرافقته في تنقلاته بين بيروت والبقاع.

لم يتصد لقضية تخص موقعاً ارثوذكسياً سوى احد النواب السابقين للطائفة وقد لقي تحركه ايجابية كبيرة داخل اوساط الارثوذكس في بيروت.

الجمهورية

اعتبر مسؤول كبير التحذير الصادر من السفر إلى لبنان من عاصمة كبرى بأنّه روتيني، ويُقابله سماح من دولة عربية بارزة أكثر أهمية.

يجري البحث في عرض من دولة عربية بإنشاء معملَين لقطاع حيَوي يعاني من تدهوره اللبنانيّون منذ عقود.

يشهد مرفق حيَوي تحسينات على كل المستويات الأمنية واللوجستية والإدارية بالتعاون بين أكثر من مؤسسة.

اللواء

يؤخر مشروع المداورة في مراكز عدد من السفارات العربية والأجنبية، إصدار التشكيلات الديبلوماسية التي ستطبق قاعدة إعادة الديبلوماسيين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في الخارج، بمن فيهم المعينين من خارج الملاك!

لم تتمكن اللوائح المعارضة «للثنائي» من تسجيل مكاسب لتاريخه في المناطق التي شهدت انتخابات وكذلك في الاستحقاقات المقبلة..

ارتفع عدد الموقوفين الى 9 في تحقيقات اطلاق الصواريخ.

نداء الوطن

يقول خبير انتخابي إن النتائح التي حققها النائب ابراهيم كنعان في الجديدة - البوشرية - السد، وبعض القرى، والنائب الياس بو صعب في ضهور الشوير والنائب آلان عون في ساحل المتن الجنوبي، أظهرت أن النواب الثلاثة يملكون حيثية لا يستهان بها، على عكس ما يُنقل عن رئيس "التيار" جبران باسيل.

سألت مصادر سياسية: ما هي المعايير التي اعتمدها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ليقول إن "التيار" فاز باتحادي بلديات جبيل والمتن الشمالي؟

شكّلت أكثر من سفارة، عربية وأجنبية، غرف عمليات لرصد العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، لرفع تقارير إلى حكوماتها عن حجم كل فريق سياسي، خصوصاً أن الصناديق وحدها هي التي تحدد بدقة الأحجام.