النهار

بعد التشدّد الذي نفّذه محافظ البقاع كمال أبوجودة في امتحانات القراءة والكتابة للمرشحين الى المقاعد البلدية والاختيارية ممّا أدى الى رسوب كثيرين، كانت المفاجأة السيّئة بالنتائج المعاكسة التي اعتمدها مجلس شورى الدولة نظراً الى العبارة القانونية "يعرف القراءة" أي "فكّ الحرف" وليس إجادة القراءة والكتابة وبالتالي السماح لكل الراسبين بالترشح.

انطلقت حملة مضادة تقودها المصارف ضد قانون رفع السرية المصرفية وخصوصاً مفعوله الرجعي بالتضامن والتكافل مع شخصيات مؤثرة لأن المفعول الرجعي سيكشف خصوصاً التحويلات التي حصلت في العام 2019 و2020 كما تكشف الكثير من التجاوزات بقبول ودائع متأتية من مصادر مشبوهة سواء مهربة من الخارج او أموال المخدرات والكبتاغون.

تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من الإطلالة الأخيرة للنائب نعمة افرام وحديثه عن قصة "شابرون روج والذئب" واستعملوها ضده في الحملة الانتخابية الخاصة بمدينة جونية.

يتردد في مناطق بقاعية أنّ جهة حزبية تُوزّع أسلحة فردية على المواطنين في القرى المتاخمة للحدود السورية خوفاً من تسرّب مسلحين من الجانب الآخر وتهديهم في قراهم ومنازلهم.

فوجئ لبنانيون بتحذير الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى 21 دولة حول العالم ومن بينها لبنان على رغم الإيجابيات الاخيرة التي حقّقها لبنان في مجالات عدة.

الجمهورية

اعتبر ديبلوماسي أوروبي أنّ العهد سجّل خطوة مهمّة وإيجابية بإجراء المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية على طريق إعادة إنهاض مؤسسات الدولة.

كشف مسؤول كبير أنّ الحكومة ستبني على الديناميكية الحالية لطرح نقاش معمّق وحقيقي حَول ملف لم يُنفّذ منذ اتفاق الطائف.

كشف مسؤول حزبي كبير أنّ هناك نقاشاً حيَوياً داخل الحزب لتقييم المرحلة الماضية وإعادة رسم استراتيجية جديدة تحت مظلة الدولة.

اللواء

توقعت مصادر وزارية أن تكون التشكيلات القضائية المفترض إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، أول إختبار عملي لمشروع قانون إستقلالية القضاء الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة في السراي الحكومي!

إستمرت الإتصالات على أكثر من صعيد لإعلان اللائحة الإئتلافية في بيروت هذا الأسبوع، وهي تضم الأحزاب الفاعلة والتي تشكل البلوكات الإنتخابية الكبيرة في العاصمة، الحريصة على الحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت!

تجري مشاورات بين عدة أطراف سياسية في طرابلس للتوافق على تشكيل لائحة تمثل النسيج الوطني في الفيحاء، وتجنب تكرار نتائج الإنتخابات الماضية التي جاءت بمجلس بلون طائفي واحد!

نداء الوطن

من الأساليب الغريبة في الانتخابات البلدية عمدت إحدى اللوائح في بلدة تقع ضمن نطاق كسروان الفتوح إلى استعمال "الدرون" لمراقبة منافسيها ومعرفة حركة الاجتماعات الليلية.

يتوقع خبير في الانتخابات أن تكون نتائج جبل لبنان رافعة للنتائج في الشمال وزحلة.

على رغم كل المحاولات والجهود، فإن المساعي لم تنجح في التوصل إلى مخارج توفيقية بالنسبة إلى انتخابات بيروت، وفي المقابل يصر المعنيون على إجرائها في موعدها ولا مجال للتأجيل، كما يقولون.