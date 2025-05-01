النهار

علم أن معركة بلدية محتدمة تدور في بلدة جبلية اشتهرت خلال الحرب، بين لائحتين واحدة مدعومة من العائلات ورئيس نادي جبلي وأخرى من أحد الأحزاب .

تبين ان سبب انسحاب جمعية المشاريع الخيرية (الاحباش) من لائحة الثنائي الشيعي في مدينة بعلبك هو اصرار “حزب الله” على تسمية بعض المرشحين السنّة لمصلحة ” حزب البعث” دون الرجوع الى العائلات السنية التي تتمسك ترشيح أبنائها.

يكرر وزير سابق ان ما يحصل في سوريا كان متوقعاً وهو ينذر بتراجع قدرة الرئيس احمد الشرع وفريقه عن الامساك بالوضع في ظل تنامي قدرة المجموعات المتشددة والتكفيرية التي لا يرضيها واقع الانفتاح القائم

اثار ظهور إعلامي جديد للكاهن السابق منصور لبكي ضجة متجددة حول قضيته وترك تداعيات واسعة سيئة أصابت اكثر من جهة ومنها اعلامية تعرضت للصرف من عملها رغم ان المسؤولية لا تقع عليها مباشرة. وفي هذا الاطار تدرس جهات كنسية امكانية الادعاء على لبكي بعدما اخرجته الكنيسة من السلك الكهنوتي بقرار من البابا.

سجلت مشاركة بعض كوادر “التيار الوطني الحر” في مناسبات خاصة بالتيار الذي تركوا صفوفه قبل فترة ما أثار تساؤلات حول مساع تبذل لاستيعاب متجدد واجراء مصالحة مع عدد من القيادات السابقة

اللواء

يشهد وسط بيروت ورش ترميم وتجديد للواجهات التجارية ومؤسسات الخدمات، على نطاق ملحوظ.

عادت التحالفات الانتخابية على مستوى البلديات إلى ما كانت عليه في الانتخابات الأخيرة، مع تعديلات، وفقاً للظروف التي استجدت..

طُلب من مسؤول حركة جهادية في لبنان، تسليم العناصر التي أطلقت الصواريخ في الجنوب، قبل أسابيع، وهي معروفة بالاسم لدى الجهات الأمنية اللبنانية..

الجمهورية

أشار ديبلوماسي بارز إلى ترقب قرار عاصمة عربية بإعادة فتح سفارتها في لبنان كمؤشر إلى سحب المجتمع الدولي البطاقة الحمراء المرفوعة في وجه لبنان

نفى مسؤول كبير ما تردد عن دعمه لأحد المرشحين إلى رئاسة بلدية بيروت، وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

تتجه قيادة مؤسسة غير مدنية إلى إنجاز تشكيلات ومناقلات واسعة على مساحة كل لبنان بعد إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.

نداء الوطن

علمت “نداء الوطن” أن القضاء المالي بصدد إعادة النظر في إخبارات مالية تخص قطاعات مُرِّرَت بالتراضي ومنها قطاع الإنترنت السريع. إذ إن التلزيم في هذا القطاع تشوبه مخالفات عديدة أدت إلى هدر أموال عامة.

يخلو مجلس الخدمة المدنية من صورة واحدة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رغم مرور عدة أشهر على انتخابه.

يرجح مراقبون أن تستكمل بعض الاتفاقات التي حصلت بين أحزاب مسيحية وشخصيات سياسية في الانتخابات البلدية بتحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة.