النهار

يبدي ناشطون سياسيون في إحدى قرى جرود جبيل من تدخل نائب سابق ضد أحد رؤساء البلديات الذي قدم الكثير وله أياد بيضاء في مختلف مجالات العمل الإنساني والكنسي لمنعه من العودة مجدداً رئيساً للبلدية.

جهدت مصارف لبنان إلى حصر المسؤولية بالكيانات المرتبطة بها وشركاتها التابعة في لبنان وليس في الخارج بذريعة أن ثمة مساهمين في الخارج لا علاقة لهم بما حصل في لبنان من دون أن يلحظوا أيضاً أن المودع ليس مسؤولاً عن إدارتهم للأموال والأصول.

سخر وزير سابق لبناني من كلام رامي مخلوف عن تجنيد 150 ألف سوري لحماية قرى الساحل حيث أكثرية علوية، سائلاً مخلوف أن يحدد موقعه الجغرافي قبل البدء بأي خطوة.

ينقل بأن أكثر من نائب، تراجعوا عن التدخل في موضوع الانتخابات البلدية حتى من باب التوافق، لأنهم وصلوا إلى مكان قد يؤثر عليهم في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً المرشحين منهم لهذا الاستحقاق.



الجمهورية

ستشهد منطقة الجنوب حدثاً إيجابياً كبيراً خلال الشهر المقبل يتمّ الإعداد له بعيداً من الأضواء.

أعرب ديبلوماسي عربي عن قلقه من تصعيد سياسي وإعلامي واستخباري قد تعمد إليه دولة إقليمية، كلما تقدّمت مفاوضات جارية بين دولة حليفة لها وأخرى عدوة.

عُلِمَ أنّ مسؤولاً أمنيا كبيراً زار عاصمة عربية في مهمة بقيت بعيدة من الأضواء.



اللواء

حسب مصدر مطلع فإن التشريعات والتعيينات المصرفية الأخيرة، حافظت على قوة التعادل على مستوى القرار المالي في البلاد..

لاحظ مراقبون في مصطلحات كانت تستخدم، غابت عن كلمة لقيادي حزبي رفيع، سواءٌ في ما خص المواجهة لبنانياً وعلى مستوى الإقليم.

لجأ سفير غربي الى الاستعانة بأصدقاء للوقوف بدقة على الرسالة التي تضمنها تصريحات مرجع كبير..



نداء الوطن

علمت "نداء الوطن" أن الضربة الإسرائيلية لم تستهدف فقط عتاداً حربياً، بل خزنتين من المال تحت الأرض، وقد تم سحبهما ليلاً عبر نفق يصل إليهما، حيث بقيتا سليمتين ولم يصبهما الصاروخ الإسرائيلي.

وُضِعت زيارة وفد جمعية الأحباش، برئاسة الشيخ حسام قراقيره، إلى السفير السعودي في لبنان ضمن خانة "المهم جدّاً". ووفقاً لمصادر بيروتية، تم ربط هذه الزيارة بما تشهده العاصمة من تطورات تتعلق بالانتخابات البلدية.

توقف خبراء عسكريون عند بيان صادر عن قيادة الجيش، أشار إلى أن وحدة من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت - بعبدا.

