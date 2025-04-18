النهار:

تضج أروقة وزارة سيادية تعنى بالشؤون الخارجية بمجريات تحقيق معقد يجريه التفتيش المركزي في ملف فساد مالي كبير بحق أرفع موظفيها. وقد حاول الأخير الإستنجاد برئيس الحكومة وبمفتي الجمهورية. لكن الرئيس نواف سالم رفض التدخل في عمل التفتيش تاركا الأمر في عهدته. وعلم ان “المتهم” يهدد موظفين لمنعهم من الإدلاء بأي إفادة بعدما امتنع عن المثول امام التفتيش.

علق نائب في مجلس خاص على فوز لائحة “التيار الوطني الحر” في انتخابات نقابة موظفي الخليوي متسائلا “وكيف لا تفوز بعدما حوّل التيار وزارة الاتصالات الى مكتب توظيف حزبي لاعوام عدة؟”.

قال خبير في مجال الاتصالات ان الوزير الجديد تعهد بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات، علما ان القانون أقر قبل 24 عاما وقد أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد صالحا في غمرة التطورات في هذا القطاع.

يلاحظ تنامي فتح مطاعم جديدة في العاصمة والمناطق، ومنها ذات مواصفات عالمية، استعداداً لموسم الاصطياف والسياحة، وقد نشطت الأعمال الجارية لإنجازها قبل إنطلاق الموسم.

نداء الوطن:

تقول مصادر قضائية إن ملف الرشاوى في وزارة الاقتصاد، أيام الوزير السابق أمين سلام، لن يتوقف عند توقيف شقيقه، كما أن ملف وزارة الصناعة أيام الوزير السابق جورج بوشيكيان مفتوح على مصراعيه، وقد يشهد تطورات نوعية بعد عطلة عيد الفصح.

كانت لافتة إشارة رئيس الجمهورية إلى “استعجال” رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة قانون إصلاح المصارف، ما يُعطي “صدمة إيجابية” جديدة. ورأت مصادر أن هذه اللفتة تشكِّل حثاً لمجلس النواب على إنجاز هذا القانون الذي يعوِّل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عليه كثيراً.

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن استمرار “حزب الله” في دفع آلاف الرواتب لمسؤوليه وكوادره وعناصره، دليل إضافي على أن “الحزب” ما زالت تصل إليه الأموال من الخارج بشتى الوسائل.

البناء:

خفايا

تؤكد مصادر وزارية أهميّة ما تمّ في اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً أن يناقش آلية نزع سلاح المقاومة ووضع جدول زمنيّ لإنجاز ذلك، كما روّج المتحمّسون للمهمة التي طلبتها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس تحت شعار عليكم الاختيار بين سلاح المقاومة وصداقة أميركا. وتقول المصادر إن هذا الاجتماع الذي قيل إنه مفصلي انتهى دون مناقشة الموضوع إلا من زاوية تأكيد مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، كما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاريّ للحكومة، لكن عملياً الأولوية كانت لمناقشة الوضع جنوب الليطاني وفق العرض الذي قدّمه قائد الجيش ولاقى استحسان الوزراء، وعندما طرح وزير القوات جو عيسى الخوري الدعوة لجدول زمنيّ للسلاح تجاوز رئيس الجمهورية الكلام وانتقل إلى موضوع آخر.

كواليس

تقول مصادر تابعت اجتماع القمة السوري العراقي القطري إن اتفاقاً تمّ على ضمان أمن الزوار إلى المقامات الدينيّة وتأمين هذه المقامات، وتشكيل لجنة تنسيق أمني لهذه الغاية، إضافة إلى لجنة أخرى تهتم بشؤون الحدود ولجنة ثالثة تهتم بالتعاون في ملف ملاحقة تنظيم داعش. وقالت المصادر إن مورد الزوار العراقيين إلى المقامات الدينية يعتبر في ظروف سورية الراهنة اقتصادياً أحد أهم مصادر الدخل سواء للقطاع الخاص أو لخزينة الدولة، هذا عدا عن النجاح في إقناع العراق بصدقية التزامات الحكومة السورية يفتح الباب لمعونة نفطيّة عراقية لسورية تحتاج إليها أكثر من أي شيء آخر. واعتبرت المصادر أن الاهتمام القطري برعاية الاجتماع وإنجاز الاتفاق يأتيان إدراكاً لصعوبة حل مسألة العقوبات الأميركية من جهة والحاجة للتمهيد لعودة الزوار الإيرانيين بعد نجاح تجربة عودة الزوار العراقيين.

اللواء:

قال وزير في مجلس خاص: أن وزراء الثنائي لم يعلّقوا على التداول في سلاح حزب لله خلال جلسة مجلس الوزراء، لأن النقاش تناول حصر السلاح بصورة عامة بما يشمل كل الأطراف.

بعد مراجعة ملفات، تبيَّن أن بعض الأشخاص من المتورطين باغتيالات، منذ بداية الثمانينيات الى الأمس القريب، لا معلومات عن تواجدهم، لا في لبنان ولا في سوريا.

لا زالت الاتصالات حول التحالفات الانتخابية البلدية قائمة بصمت بين تنظيمين حليفين لهما حضور كبير في مناطق لبنانية واسعة.

الجمهورية:

تعمل إحدى الجهات الرسمية المختصة على إصدار تشكيلات ومناقلات قريبا في سلطة تشكل محط أنظار في المرحلة الراهنة.

يرسل أحد الأحزاب رسائل إلى أكثر من جهة خارجية تستهدف مسؤولا كبيراً ولا توفر مرجعية حكومية سابقة.

علم أن تداخل مهمات مستشارين لدى مرجع رسمي، بدأت تطرح علامات استفهام عن سير العمل بطريقة صحيحة.