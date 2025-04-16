النهار

تبيّن وفق أرقام تقوم بها جهات للتدقيق أن شركة "سوكلين" تقاضت من الخزينة اللبنانية مبلغ 2.2 ملياري دولار على الخدمات التي قامت بها في مجال جمع النفايات ومعالجة جزء منها في تكلفة هي الأغلى في العالم.

تبين أن الصورة التي تم تداولها في الأيام الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام برفقة ياسر عرفات غير صحيحة وفق ما أفاد مصورها رمزي حيدر "النهار"، بل إنها لشخص آخر لا يمت إلى سلام بصلة.

تبين أن الجندي الذي استشهد أول من أمس في الجنوب قد سقط بـ"نيران صديقة" إذ انفجر به لغم وضعه "حزب الله" لاستهداف الإسرائيليين ولم يعلم الجيش بالألغام المزروعة.

تبين أن اللبنانيين الأربعة الذين اختطفوا على يد سوريين في بلدة القاع إنما اختطفوا من منازلهم وليس من أراض متداخلة مع الداخل السوري وهم قد شيّدوا بيوتاً على خط التماس ولا يملكون حقوقاً قانونية فيها.

تستمر شركات الترابة في تجاوز القوانين بتغطية مباشرة وبالتواطؤ مع أحد المديرين العامين الذي يعرقل عمل شركات ناشئة يمكن أن تشكل منافسة للشركات الكبيرة التي توصف بـ "الحيتان".

لم يعلم إذا كان لبنان يسدّد حتى تاريخه بدلات ورواتب للمجلس الأعلى اللبناني – السوري وأمينه العام رغم توقف المجلس عن أي عمل منذ أعوام.

الجمهورية

أكّد مطلعون أنّ العلاقة بين مرجعَين رسميَّين جيدة وأنّ لقاءات بعيدة من الأضواء تجمعهما بين الحين والاخر.

تعكف جهة رقابية قضائية على إعداد تقارير حول أموال دفعتها الدولة اللبنانية في العقدَين الأخيرَين تمهيداً لإجراء وزارة رئيسية مسحاً عاماً لكل القطاعات قبل العام المقبل.

يُنتظَر وصول موفد لدولة صديقة إلى لبنان بعد الأعياد لوضع المسؤولين في أجواء محادثات استراتيجية تجري حالياً بين دولة عظمى وأخرى إقليمية.

اللواء

تهتم دول معنية بترتيبات اتفاق وقف النار، استناداً الى القرار 1701، بتوفير المعدات اللازمة للتفجير وعمليات الهندسة من الالغام الى الانفاق!

قلّل نواب تغييريون من طعون بقوانين نيابية، نظراً لانعدام مفاعليها، بعد اعادة تنشيط مؤسسات الدولة..

يواجه اعلاميون مصروفون من محطة كبرى دولية ازمة مستعصية على الحل، مع مالكي المحطة، ومع الجهات الضامنة للدفاع عن الحقوق!

نداء الوطن

تخوَّفت مصادر نيابية من احتمال وجود محاولة للالتفاف على صلاحيات حاكم مصرف لبنان، وذلك من خلال تعزيز دور رئيس إحدى المديريات بشكلٍ يُوضع في مواجهة الحاكم.

سألت مصادر رقابية تعليقاً على المؤتمر الصحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" عن الفساد في بعض الوزارات: لماذا لم يتطرق إلى الفساد في وزارة الطاقة؟ ولماذا لم يرد على عدم تشكيل الهيئة الناظمة على مدى 23 عاماً؟

كان لافتاً جداً انتقاد أحد المواقع الألكترونية التابع لحزب لبناني عريق، لِما وصفه بـ "تقصير بروتوكولي" من قصر بعبدا تجاه الضيوف.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن المنطقة واقعة في دائرة اختناق بين عجز وعدم رغبة أميركيين بالمزيد من التورّط في حروب بلا أفق في المنطقة تستنزفها وتشغلها عن اهتمامات إدارة الرئيس دونالد ترامب بالشأن الاقتصادي كأولوية والمنافسة مع الصين على رأس أولوياتها، وبالمقابل عجز وعدم رغبة في كيان الاحتلال بالذهاب إلى تسويات تقفل الحروب القائمة على خلفية التصدع الذي أصاب الداخل الإسرائيلي وتزعزع ثقة الرأي العام بقوة مؤسسات الكيان وقدرتها على الحماية بصورة تجعل التسويات إشارة للضعف تزيد التأزم وعدم الثقة.

تعتقد مصادر تقنيّة على صلة بمتابعة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني أن طهران مستعدّة لتجميد أنشطة نووية يقول الجانب الأميركي إنها تثير القلق لاحتمال وجود برنامج نووي عسكري لدى إيران، لكنها غير مستعدة لتفكيك اي فقرات من برنامجها وتدميرها كما فعلت عام 2015 لتكتشف عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق السابق أن عليها في الردّ على الانسحاب بانسحاب مماثل أن تبدأ من الصفر لا من حيث كانت عند توقيع الاتفاق، ولذلك فإن طهران سوف تشترط لقبول أي تفكيك لفقرات من برنامجها النوويّ مرور وقت كافٍ من تطبيق الاتفاق الجديد بما لا يقلّ عن ولاية رئاسية أميركية كاملة تكون خلالها عملية تجميد الفقرات المعنية في مقابل رفع العقوبات.