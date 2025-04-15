النهار

يقول نائب قواتي سابق إن "حزب الله" أعدّ حملة مضادة للنيل من كل منتقديه وذلك بعد الهزائم التي مني بها والتي أثرت سلباً على معنويات مناصريه وقد وزع سيناريو تلك الحملة على مجموعات عدة تتقاسم الأدوار.

على رغم توقع عدم إمرار قانون إعادة تنظيم المصارف في مجلس النواب، إلا أن جمعية المصارف تشنّ عبر أذرعها حملة على القانون من بوابة رفض إضعاف موقع حاكمية مصرف لبنان المشرفة على تنظيم المصارف.

وقال نائب بارز إن "المصارف لن يعجبها أي مشروع يمدّ اليد إلى جيوبها وتفضل المماطلة والتسويف".

أقدم رئيس جهاز أمني لبناني على سحب كثيرين من عناصر حماية الشخصيات وأبقى على العدد المحدد قانوناً لكل مسؤول ما أثار استياء لدى سياسيين واعتبروا أن القرارات تستهدفهم.

ولدى مراجعته قال إنه ينفذ القانون وإن على طالبي الحماية الواسعة اللجوء إلى شركات خاصة أو الاتصال بأجهزة يمكن أن تمدّهم بعناصر لقاء بدلات يحددها القانون أيضاً.

علم أن ملف إعادة تأهيل الملاعب التي أصيبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرة، وبما في ذلك المدينة الرياضية وسواها، سيكون على جدول أعمال رئيس الجمهورية خلال زيارته المرتقبة للسعودية، بعد تمنيات من رئيس اتحاد إحدى الرياضات الشعبية البارزة.

الجمهورية

شكا أحد الوزراء عدم دعوته إلى اجتماع لجنة نيابية تبحث في مشروع قانون حساس يتعلق بوزارته.

أكد رئيس إحدى النقابات البارزة بوجود نية مبيتة لدى البعض لتهريب أحد القوانين، وأنّ رئيس مجلس النواب هو الضمانة ولن يسمح بذلك.

دعا سفير عربي عريق إلى انتظار إعادة فتح سفارة مهمة في لبنان كمؤشر إلى إعادة وضع لبنان على سكة الرضا الدولي والتعافي.

اللواء

يدور لغطٌ حول مشروع قانون أُقرَّ مؤخراً، وتتداخل في اللغط حسابات الصلاحيات والمواقع الجديدة في النظام المالي والمصرفي.

تتكاثر الشكاوى في مناطق جنوبية في تأخير معاملات، بعضها يتعلق بالأحوال الشخصية، وبعضها بقضايا عقارية، وهي عالقة غالباً بين جهات معنية في مؤسسات الدولة والقضاء.

تمكَّن رئيس لجنة نيابية من حجز مقعد له مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن، بالموازاة مع الوفد الرسمي للبنان».

نداء الوطن

كشفت مصادر دبلوماسية أن الجانب السوري سلَّم الرئيس نواف سلام أثناء محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع، لائحة بأسماء ضباط من نظام الأسد ما زالوا متوارين في لبنان، مع الإشارة إلى أن أماكن اختباء بعضهم معروفة.

يؤكد مصدر مالي أن رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لاجتماعات لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي، ظهر ذلك في مشاركة ثلاثة مستشارين رئاسيين للشؤون المالية والمصرفية في الاجتماعات في وزارة المال أمس.

يقول عائدون من دمشق إن الشركات الأمنية الخاصة بدأت تزدهر في العاصمة السورية وضواحيها، وقد أصبح هذا "البزنس" مطلوباً من الشركات والمؤسسات.