النهار

تبدلت كثيرا اوضاع البلديات والمرشحين اذ بدا ان احزاب كثيرة تلجأ الى مرشحين غير حزبيين وان قريبين من توجهاتها لضمان التصويت لهم في ظل نقمة واضحة على الاحزاب.

أوعز الرئيس نبيه بري الى مناصريه في المناطق لتسهيل عملية تاليف لوائح مشتركة توافقية مع”حزب الله” تجنباً لأي صدام في هذه المرحلة الحساسة، كما طلب اليهم الحرص على تمثيل جيد للمسيحيين في البلدات المختلطة مذهبيا.

كان مفترضا ان يرشح “حزب الله” اي شخص من آل مرتضى لرئاسة بلدية بعلبك، لكن هؤلاء رفضوا حفاظا ً على مصالحهم الاقتصادية وخوفا على امنهم، والمرشح الوحيد رفضه أمن الحزب.

ينقل أن حزباً بارزاً يواكب ويتابع كل ما يتعلق بالوزارة الممثل بها، ويطلع على كل شاردة وواردة والداتا وأمور كثيرة، حتى منها ما يتجاوز الشأن الداخلي إلى البعد الخارجي.

بلغت نسبة حجوزات المطاعم واماكن السهر في بيروت والمتن وكسروان في الفترة الممتدة منذ ايام والى ما بعد عيد الفصح نسبة قاربت المئة في المئة في ايام نهاية الأسبوع.

حصل التباس امس حول خبر هدم مزار في بلدة يارون وفق ما تم تداوله، واذ نفى موقع “النهار” حدوث الخبر أمس، شنت حملة تكذيب، علماً أن مصادر في البلدة أكدت ان عملية الهدم اصابت المزار خلال الحرب.

نداء الوطن

سعى رئيس “التيار الوطني الحر” إلى محاربة النواب الأربعة الذين استقالوا من “التيار”، في مناطقهم في الانتخابات البلدية، ورصد متابعون محاربة نائب رئيس مجلس النواب في بلدته ضهور الشوير، والنائب ابراهيم كنعان في الجديدة البوشرية السد.

كشف مصدر أمني أن جهازاً أمنياً بات يملك تفاصيل إحراق اليافطات على طريق المطار، وسيصار إلى توقيف الفاعلين لمعرفة مَن يقف وراءهم.

تسود حالٌ من البلبلة أوساط “التيار الوطني الحر” في الدائرة الأولى لبيروت بعدما تردّد أن قيادة “التيار” قررت ترشيح الدكتور ناجي حايك عن المقعد الماروني في الأشرفية.

اللواء

إستعان وزراء معنيون بخبرة مسؤول سابق في مصرف لبنان في وضع مشروعي السرية المصرفية وتنظيم عمل المصارف في الفترة المقبلة اللذين أقرهما مجلس الوزراء قبل إنعقاد الإجتماعات الريعية لصندوق النقد والبنك الدولي الإسبوع المقبل!

إستغرب مسؤول مصرفي عربي الكلام اللبناني الرسمي حول تمييز أصحاب الودائع بحسب حجم كل وديعة، وعدم الإهتمام بمصير «الودائع الكبيرة»!

أثنى سفير دولة أوروبية على أداء الحكومة ورئيسها الإصلاحي في إنجاز مشروعي رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وقواعد عملها في فترة قياسية، بعيداً عن أساليب التمييع السابقة!

الجمهورية

أكد وزير يتولى حقيبة أساسية أنه كون انطباعات إيجابية عن موظف كبير جرى تعيينه أخيراً ً في منصب حيوي، بعدما شاركا معاً في لقاء مع موفد أجنبي.

أبلغت شخصية نيابية إلى مرجع رسمي كبير بعد اجتماع معه، أنه يستحق الثقة الكاملة ربطاً بما سمعته منه.

قال نائب من تكتل نيابي بارز، إن رزمة القوانين الإصلاحية ما زالت لم تتجاوز المطبات الكبرى قبل سلوكها التنفيذ.