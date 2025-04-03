النهار

تابعت أوساط سياسية الخبر عن إقدام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بوجه كل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، في موضوع إطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب، واعتبرت أن المجلس وقع في خطأ استراتيجي، بعدما فُسّر إخباره بالدعوة إلى عدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل والتشجيع على مسار التطبيع.

يعاني عدد من الوزراء من عدم توافر أموال كافية ضمن موازنات وزاراتهم ما حدا بأكثر من وزير إلى القول إنهم يستعينون بمساعدات من منازلهم للقيام بأعمال تنظيف مكاتبهم في الوزارة.

عُلم أن بعض الأقارب والأصدقاء يتواصلون مع سفراء وموفدين تم تعيينهم من قبل الإدارة الأميركية في لبنان والمنطقة، دون الحصول على أي موقف يتعلق بلبنان وكيفية تعاطي إدارة الرئيس دونالد ترامب مع هذا الملف.

كانت لافتة الدعوة التي وجهها حزب الكتائب اللبنانية إلى إحياء "ذكرى انطلاق المقاومة اللبنانية" (المسيحية) في ذكرى الحرب وفي عين الرمانة تحديداً.

يقول متابعون لملف الانتخابات البلدية جنوباً إن رفض الثنائي اعتماد "الميغاسنتر" مرده إلى إبقاء الوصاية على المقترعين وعدم خسارة التأثير المباشر عليهم ضماناً لعدم التشطيب أو الاقتراع لأسماء من الخصوم.

الجمهورية

اعتبر نائب قريب من مرجع سياسي أنّ بعض الوزراء التبَس عليهم تفسير قرار صدر أخيراً عن مجلس الوزراء ولم يفهموه على حقيقته.

اعتبر قريبون من فريق سياسي وازن أنّ مرجعاً حكومياً يبدو منغلقاً على هذا الفريق وغير متفاعل معه في الملفات المطروحة.

نُقِل عن مسؤول كبير قوله إنّ ديبلوماسياً عربياً تحرّك بطلب من دولة كبرى لنقل توضيحات إلى بعض المسؤولين حول بعض المواقف الصادرة عن مسؤولين كبار في تلك الدولة.

اللواء

نُقل عن سفير دولة أوروبية صديقة، انتقاداً غير مباشر، لما أسماه عدم فعالية ضغوط دولة كبرى لحماية قرار وقف النار، المعروفة الجهة التي لا تحترمه..

يُنقل عن قطب سياسي وسطي أنه يغرق في التشاؤم في ضوء معطيات إقليمية ودولية غير مريحة للمنطقة ولبنان..

فوجىء مسؤولون ماليون بشروط من صندوق النقد الدولي تتعلق بقرض الـ250 مليون، مع العلم أن تعيين أعضاء مجلس الإنماء والإعمار هي في صلب التعيينات، ولا حاجة لوضعها كشرط مسبق.

نداء الوطن

تطالب دوائر دبلوماسية بنشر نتائج التحقيقات في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وتعتبر هذه الدوائر أن نشر التحقيقات هو المعيار الأساسي في التعبير عن صدقية الدولة.

عُلم أن دعوة الوزير يوسف رجي إلى اجتماع لجنة الخارجية النيابية وجهت إليه من ٣ أسابيع وليس هناك أي استدعاء وتقول أوساط نيابية إنه رغم "الحشد النيابي الممانع" بمواجهة الوزير في الاجتماع إلا أنه نجح في قلب الطاولة بردوده التي أقنعت رئيس اللجنة وأظهرت أن ذرائع الممانعة "واهية".

كشفت مصادر استخباراتية عسكرية أن الهدف الذي قصفته إسرائيل مساء أمس في وسط سوريا، هو المكان الذي حُكي عنه ليكون قاعدة عسكرية تركية.