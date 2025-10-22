المركزية - نظّمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك أسبوع BRIDGE (Building Responsible Innovation and Driving Growth)، وهو مبادرة رائدة أطلقتها الكلية في فصل الخريف الحالي، تهدف إلى دمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وتعزيز روح الابتكار المسؤول والنمو المستدام لدى الطلاب.

جاءت هذه المبادرة لتوحيد مختلف النشاطات الطالبية والتعليمية تحت مظلة واحدة، تسلّط الضوء على العلاقة بين الابتكار، المسؤولية الاجتماعية، والتخطيط الاستراتيجي للنمو.

وقد تخلل الأسبوع سلسلة من الفعاليات النوعية التي جمعت بين الأكاديميا والخبرات الميدانية، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

- ندوة إلكترونية حول "حقوق الإنسان والأخلاقيات في الأعمال":

نُظّمت بالتعاون مع مبادرة المبادئ التعليمية للإدارة المسؤولة (PRME) وكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف. تضمنت الندوة جلستين حواريتين، الأولى حول دمج حقوق الإنسان في ممارسات الشركات، أدارها الدكتور محمد مكي من جامعة الروح القدس، والثانية حول التوظيف الشامل وأدارتها الدكتورة ريما روحانا من جامعة القديس يوسف، بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

- ورشة التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية:

استضافت الجامعة ورشة حضورية لمدة يومين نظمتها جمعية كليات إدارة الأعمال في اتحاد الجامعات العربية (AEBSS) بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية (AARU)، وقادها المستشار الاستراتيجي الأستاذ مروان اسطمبولي، بعد سلسلة من الجلسات التحضيرية الافتراضية في أيلول الماضي.

- هاكاتون Pitch Perfect:

فعالية تطبيقية ومكثفة جمعت طلاب من الكلية في تحدٍ عملي لتحليل حالات دراسية حقيقية ضمن فرق عمل، واقتراح حلول مبتكرة تم عرضها أمام لجنة من أعضاء المجلس الاستشاري للكلية.

تضمن البرنامج ورش عمل حول منهجية دراسة الحالة، التواصل البصري، والسرد القصصي في الأعمال، ساهمت في تطوير مهارات الطلاب في التفكير النقدي والعمل الجماعي والعرض الفعّال.

اختتم الحدث بعروض تقديمية من الفرق أمام لجنة تحكيم متخصصة، حيث تم اختيار الفرق الفائزة بناءً على جودة الأفكار وفاعلية العرض، وسط تفاعل لافت من الطلاب والحضور.

- منصة للإلهام والقيادة: Dean's Corner: CEO Stories

وهي جلسة حوارية ملهمة جمعت ثلاثة من أبرز قادة الأعمال اللبنانيين: رئيس مجلس إدارة شركة ألمازا فيليب جبر، الرئيس التنفيذي لشركة Toters تميم خلفا، والرئيس التنفيذي لشركة Stories طارق ناصر.

وتولّت إدارة الحوار عميدة كلية إدارة الأعمال، الدكتورة دانيال خليفة، التي أكدت في كلمتها أن الهدف من هذا الحدث هو تقديم منصة حقيقية لربط الطلاب بعالم الأعمال من خلال قصص نجاح واقعية، مليئة بالتحديات والابتكار والقيادة. وأكدت أن هذا النوع من الفعاليات يزرع بذور الطموح في نفوس الجيل القادم من رواد الأعمال.

وشارك الضيوف قصصهم المهنية والشخصية، مسلّطين الضوء على رحلتهم نحو النجاح، من البدايات المتواضعة إلى تأسيس شركات ناجحة أثّرت في الاقتصاد اللبناني والمنطقة. كما فُتح المجال أمام الطلاب لطرح الأسئلة مباشرة على الضيوف، في حوار تفاعلي ساهم في كسر الحواجز بين الطلاب وسوق العمل.

وفي ختام الجلسة، قدمت الكلية دروعًا تكريمية للضيوف تقديرًا لمساهماتهم، مع تأكيد استمرار هذه السلسلة في فصول لاحقة.