May 1, 2025 9:23 PMClock
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أحمد الحجار لـ"صار الوقت": لن يرتاح لبنان إلا بعد التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليومية والإغتيالات وقدرنا أن نقوم بكل جهدنا كي يستمر البلد

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