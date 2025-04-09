أثار تعاون جديد بين علامة بالنسياغا الشهيرة وشركة شول للأحذية الطبية تساؤلات حول الهدف من الجمع بين الأناقة والراحة في عالم الموضة.

وتتضمن المجموعة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لخريف 2025، تصميمات تدمج بين الرفاهية والعملية.

وقد حاولت بالنسياغا جعل أحذية الممرضين، وهي الأحذية التي ارتبطت دائما بأنها عملية أكثر من ارتباطها بالشكل، جزءا من عالم الموضة الراقية.

وتتضمن المجموعة صنادل بيسكورا المعاد تصميمها، والتي تتميز بمنصات خشبية وجلد مثقوب.

تقول مجلة "باريس سيليكت بوك" إنه إذا كانت هذه المجموعة تمثل إشارة إلى حقبة كان فيها العامل الوظيفي يتفوق على الجمالي، فإن من الصعب تجاهل حقيقة أن بالنسياغا قد اعتبرت "العملي" مصدرا لا محدودا للإبداع.

واعتبرت أنه قد تكون هذه خطوة جريئة، ولكنها قد تكون أيضا قرارا غير مفهوم بالنسبة للكثيرين من عشاق الموضة التقليدية.

وتتساءل ما إذا كان يمكن تحويل الأحذية الطبية إلى قطع فاخره تستحق الإشادة الفنية؟ أم أن هذا التعاون ليس سوى مجرد خطوة تجارية لجذب الأنظار؟.