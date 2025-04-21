تقرع أجراس كاترائية نوتردام في باريس 88 مرة منذ الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي لراحة نفس البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين عن 88 عاما على ما أفاد الجهاز الاعلامي للكاتدرائية واوضح أن "88 قرعة جرس عن 88 سنة حياة" ستختتم بوصلة طويلة تشارك فيها كل أجراس نوتردام. ومن المقرر إقامة قداس ظهر الاثنين وآخر عند الساعة 18,00، مع أمسية صلاة قرابة الساعة 19,00 على ما أوضح المصدر نفسه، لوكالة "فرانس برس ".

الى ذلك، تُطفأ أضواء برج إيفل مساء اليوم تكريما لذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباحا عن 88 عاما، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو ، مشيرة إلى أنها ستقترح إطلاق اسمه على موقع في العاصمة الفرنسية.

وأثنت رئيسة البلدية في بيان نقلته "فرانس برس" على "التزامه من أجل كنيسة تمد اليد إلى الأكثر ضعفا" وعزمه على وضع "البيئة في صلب اهتماماته الروحية والاجتماعية" ودفاعه عن "استقبال اللاجئين".