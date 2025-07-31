وجّه النائب السابق أمل أبو زيد تحية للجيش في عيده، فنشر صورة معبّرة كتب عليها "أمل ثابت بوطن لا ينكسر"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "80 عاماً من التفاني بشرف وتضحية ووفاء…".

واضاف "لجيش لا تلين إرادته امام التحديات والمخاطر نقول بكل اعتزاز وإيمان "تسلم يا عسكر لبنان".