Image
Jul 31, 2025 6:10 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

أبو زيد في عيد الجيش: تسلم يا عسكر لبنان

وجّه النائب السابق أمل أبو زيد تحية للجيش في عيده، فنشر صورة معبّرة كتب عليها "أمل ثابت بوطن لا ينكسر"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "80 عاماً من التفاني بشرف وتضحية ووفاء…".
واضاف "لجيش لا تلين إرادته امام التحديات والمخاطر نقول بكل اعتزاز وإيمان "تسلم يا عسكر لبنان".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o