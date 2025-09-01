Sep 1, 2025 6:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أبو ردينة: محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاك صارخ للقوانين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o