Apr 17, 2025 10:26 AMClock
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mtv: قائد الجيش يحضر جلسة مجلس الوزراء ويعرض تقريرًا حول الوضع الأمني والتطورات وتطبيق القرار 1701

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