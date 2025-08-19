الطريق نحو كأس العالم FIFA 26™️ يبدأ مع. Visa أعلنت شركة Visa الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والشريك الرسمي لتقنية الدفع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن منح حاملي بطاقاتها من جميع أنحاء العالم، سواء بطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا القابلة لإعادة الشحن، أولوية حصرية للتقديم المبكر لحجز تذاكر كأس العالم FIFA 26™️ الحدث الرياضي الأهم عالميًا.

وكشفت Visa عن أول سحب تمهيدي لحاملي بطاقات Visa خلال فعاليةVisa Payments Vault في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مسؤولين حكوميين من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، للاحتفال بالتعاون الثلاثي بين الدول المستضيفة ودور الرياضة في تعزيز وحدة الشعوب، ضمن حفل استقبال كأس العالم FIFA 26™️ الذي نظمته Visa

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة Visaفي شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بطولة كأس العالم FIFA 26™️ تمثل لحظة فخر وفرصة كبيرة لمنطقتنا. بداية من باكستان، حيث يتم تصنيع الكرة الرسمية للمباريات بدقة عالمية، إلى الأردن الذي يحتفل بتأهله التاريخي الأول، فإن منطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان منخرطة بفعالية في نسيج هذه البطولة. في Visa، لا نربط الجماهير بكرة القدم فحسب، بل نقوم بتمكين أيضًا المجتمعات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة من التألق على الساحة العالمية. وهذه هي لحظتنا لنُظهر تميزنا."

ويمكن لحاملي بطاقات Visa سواء بطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع التقدم للدخول في السحب التمهيدي على تذاكر كأس العالم FIFA 26™️ ، من فترة تتراوح من 10 إلى 19 سبتمبر، وهي عملية اختيار عشوائية تمنح المشجعين المختارين فرصة شراء التذاكر قبل بدء البيع العام.

وللمشاركة في السحب، يجب إنشاء حساب FIFA ID عبر الموقع الرسمي FIFA.com/tickets ، وسيبدأ إختيار الفائزين عبر البريد الإلكتروني اعتبارًا من 30 سبتمبر، حيث يُمنح كل فائز وقتًا محددًا خلال شهر أكتوبر لإتمام عملية الشراء بحسب أسبقية الحجز. وتُعد Visa وسيلة الدفع الرسمية والوحيدة المقبولة خلال مرحلة الشراء المسبق. لمعرفة المزيد عن سحب Visa التمهيدي، اضغط هنا.



قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال لدى فيفا: "يتزايد الحماس مع اقتراب كأس العالم FIFA 26، ويُعد يوم 10 سبتمبر موعدًا مهمًا يجب على كل مشجع لكرة القدم تدوينه. ونفخر بمواصلة شراكتنا مع Visa لمنح الجماهير الفرصة الأولى لحجز مقاعدهم في أعظم حدث كروي على وجه الأرض."

وأضاف": تذكرة كأس العالم ليست مجرد بطاقة دخول، بل هي بوابة إلى بطولة تُعد الأكثر شمولاً وإبهارًا في تاريخنا. الجميع سيرغب في أن يكون جزءًا من هذا الحدث الاستثنائي، لذا ننصح الجماهير بإنشاء حساب FIFA ID والاستعداد ببطاقة Visa الخاصة بهم."

دعم المجتمعات والشركات الصغيرة

وبينما يتقدم حاملو بطاقات Visa حول العالم للاستفادة من فرصة حصرية لحجز تذاكر كأس العالم FIFA 26™️، تواصل Visa جهودها في دعم الأعمال المحلية لتعظيم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بهذا الحدث.

وتسعى Visa من خلال مشاركة الخبرات والرؤى، إلى تمكين الشركات الصغيرة من الباعة الجائلين في مكسيكو سيتي، إلى المحال التجارية في كانساس سيتي، وصولًا إلى المخابز المحلية في فانكوفر لمواكبة تدفق الزوار والاستفادة من زخم البطولة، مما يساهم في خلق نمو اقتصادي مستدام في المدن المستضيفة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لهذه المبادرات مع اقتراب موعد سحب المباريات.

بطولة لا مثيل لها

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم FIFA 26™️ ستكون بطولة استثنائية، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبًا يتنافسون في 104 مباراه تقام على مدار 39 يومًا، في 16 مدينة مستضيفة، في أول نسخة من البطولة تُنظم عبر ثلاث دول في أمريكا الشمالية.وفي إطار شراكة تمتد لما يقارب 20 عامًا، تواصل Visa وفيفا العمل سويًا على الابتكار وتوسيع آفاق الوصول، بما يعزز تجربة المشجعين ورواد الأعمال والمجتمعات.

نبذة عن شركةVisa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء أكثر من 215 مليار معاملة دفع بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة سنوياً. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأمناً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. تؤمن الشركة بأن الاقتصادات الشاملة تشجع على التقدم وترى أن الوصول إلى الخدمات المالية أمر أساسي لمستقبل حركة المال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Visa.com.