“Power X، هو أوّل قمة وطنيّة لريادة الأعمال تجمع القطاعات الرئيسية والجهات الفاعلة الإقليمية، وتعزّز الإمكانات الكامنة في عالم الإبتكار. يهدف هذا اللقاء التي تنظّمه مؤسّسة “Berytech”، إلى تعزيز الإبتكار وتأثيره على مختلف القطاعات؛ تمكين تبادل المعرفة والتعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ والمضي قدمًا بخطوات عمليّة على المستوين المحلي والدولي. يشكّل هذا اللقاء فرصة حيويّة يجمع أكثر من 3000 مشاركًا، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين، والطلاب والمبتكرين من لبنان وخارجه، والعديد من السفراء. سيتحدّث أكثر من 50 خبيرًا، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء أخصائيين، ومتحدثين رئيسيين بارزين، سيوفرون وجهات نظرعالمية حول الابتكار. سيجري مناقشات فكريّة وجلسات منسّقة، من خلالها سيسلّط الضوء على المواضيع العاجلة والمُلحّة المتعلّقة بالتحوّل الرقميّ والتقنيات، إلى ابتكار الشباب والصناعات الإبداعية. إضافة إلى معرض يضمّ أكثر من 80 شركة ناشئة، وشركات ومؤسسات عرضت حلولاً مبتكرة ونماذج أولية وأفكاراً تعكس إمكانات لبنان على الساحة العالمية. تُفتتح فعاليات هذه القمة الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 13 أيار 2025 وتمتدّ لغاية الخميس 15 أيار 2025 في الـBeirut Hall – سن الفيل. تبقى Berytech الرائدة في تحفيز وتشجيع الشباب على الإبتكار، وتولي هذا الموضوع الأهميّة الكبرى، إيماناً منها بضرورة تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. للمزيد من المعلومات وللتسجيل زوروا الموقع الإلكتروني على العنوان التالي: Https://Powerxsummit.com